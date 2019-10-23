Ястремская с тяжелой победы стартовала на итоговом турнире (видео)

Спорт

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая 24-ю строчку в мировом женском рейтинге, стартовала на малом итоговом турнире, проходящем в китайском Чжухае, с призовым фондом 2,4 млн долларов.

Отметим, что на этих соревнованиях выступают теннисистки, которые входят в топ-40 мирового рейтинга и успешно выступали в завершающемся сезоне, но не дотянули до того уровня, чтобы попасть на главный итоговый турнир, который в этом году примет китайский Шеньчжэнь.

Ястремская начала свое выступление в группе «Азалия» с поединка против хорватки Донны Векич (20-я), с которой пересекалась лишь однажды — в 2017-м в Санкт-Петербурге наша соотечественница оказалась сильнее на отказе соперницы во втором сете (украинка вела 6:3, 2:0 на момент остановки поединка).

На этот раз для Даяны все складывалось гораздо сложнее. В первом сете теннисистки упорно брали каждая свою подачу, и дело дошло до тай-брейка. Хорватка вела в счете 6:4, имея два матч-болла, но наша соотечественница смогла взять четыре подряд розыгрыша и выиграть первую партию. Во втором сете же Ястремской удалось взять два гейма на подачах хорватки и довести матч до свой победы — 7:6 (6), 6:2.

«Я в большом восторге от того, что выступаю на этом турнире. Даже не знаю, как мне удалось попасть в список участниц, все случилось довольно внезапно. У меня даже не было достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться, я не особо успела потренироваться и сейчас (в концовке сезона) чувствую, что немного устала. Но если ты уже попал на такой турнир, то стараешься использовать свой шанс. Сегодня, когда я проигрывала на тай-брейке, то думала только о том, что нужно играть каждый мяч. Я пока не успела погулять по городу. Но это приятное место, когда у меня будет время, то я обязательно познакомлюсь с Чжухаем. Надеюсь, что пробуду здесь до финала. Это моя цель», — поделилась Даяна своими эмоциями после победного поединка.

Во втором матче группы, который пройдет в четверг, 24 октября, Ястремская сыграет с Кики Бертенс (10-я) из Нидерландов, которая накануне также в двух сетах обыграла Векич — 7:6 (5), 6:2. Напомним, что в полуфинал выходят только победительница своей группы, поэтому предстоящий поединок будет для украинки сродни финалу.

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Отметим, что в других матчах малого итогового турнира в Чжухае зафиксированы следующие результаты: Арина Соболенко (Беларусь, 14-я) — Мария Саккари (Греция, 22-я) — 6:3, 6:4, Моника Киз (США, 13-я) — Чжэн Сайсай (Китай, 40-я) — 4:6, 2:6, Элизе Мертенс (Бельгия, 18-я) — Мария Саккари (Греция, 22-я) — 6:2, 3:6, 6:1.

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Фото Jimmie 48

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