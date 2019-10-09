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Свитолина третий год подряд сыграет на итоговом турнире WTA (фото)

9:21 9 октября 2019 168
Свитолина третий год подряд сыграет на итоговом турнире WTA (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина, занимающая четвертую строчку в мировом женском рейтинге, сыграет на итоговом турнире WTA с призовым фондом 14 миллионов долларов, который в этом году пройдет в китайском Шеньчжэне с 27 октября по 3 ноября.

Официально 25-летняя теннисистка квалифицировалась на итоговые соревнования после того, как швейцарка Белинда Бенчич неудачно выступила на турнире в австрийском Линце, вылетев на стадии 1/16 финала и потеряв шансы догнать нашу соотечественницу. Теоретически обогнать Элину может Кики Бертенс из Нидерландов, но в таком случае украинка опустится на восьмую строчку в чемпионской гонке, которая также является проходной.

Таким образом, Свитолина, не выигравшая в этом году ни одного турнира, но при этом впервые в карьере вышедшая в полуфинал турнира серии «Большого шлема», третий год подряд сыграет на итоговых соревнованиях с участием лучших теннисисток мира. В 2017-м наша соотечественница выиграла лишь один матч из трех и прекратила борьбу на групповой стадии, а в 2018-м, одержав пять побед, стала победительницей турнира.

Свитолина приедет в Шеньчжэнь защищать чемпионский титул

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина проиграла в четвертьфинале турнира в Китае.

Фото Getty Images

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