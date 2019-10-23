Стиль жизни

Каким будет этот день: гороскоп на 3 ноября для всех знаков зодиака

Воскресенье, 3 ноября, — хороший день для творчества.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 3 ноября для всех знаков зодиака.

Овен

Совет звезд: не позволяйте всяким мелочам испортить свое настроение. Берегите горло.

Телец

Не отказывайтесь от помощи друзей. Хороший день для творчества.

Близнецы

Сегодня есть смысл вступить в борьбу с вредной привычкой. Плохой день для азартных игр.

Рак

Некоторым представителям этого знака сегодня не удастся преодолеть опасный соблазн.

Лев

Совет звезд: не меняйте своих намерений, потому что так будет кому-то удобно.

Дева

Возможны выгодные предложения, командировки и подписание контрактов.

Весы

Весам стоит сегодня пригласить в гости родственника, которому нужна помощь.

Скорпион

Хороший день для спорта и для любви. Устройте вечер с вином и свечами.

Стрелец

Сегодня лучше держаться подальше от шумных компаний и назойливых людей.

Козерог

Совет звезд: откажитесь от посещения общественных мест и не питайтесь в кафе.

Водолей

День лучше провести спокойно и игнорировать провокации. Конфликты вам сегодня не нужны.

Рыбы

Уделите внимание своим желаниям, пригласите гостей. Сегодня могут вернуть долг.

Хорошего вам дня!

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