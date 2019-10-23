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Каким будет этот день: гороскоп на 3 ноября для всех знаков зодиака
Воскресенье, 3 ноября, — хороший день для творчества.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 3 ноября для всех знаков зодиака.
Овен
Совет звезд: не позволяйте всяким мелочам испортить свое настроение. Берегите горло.
Телец
Не отказывайтесь от помощи друзей. Хороший день для творчества.
Близнецы
Сегодня есть смысл вступить в борьбу с вредной привычкой. Плохой день для азартных игр.
Рак
Некоторым представителям этого знака сегодня не удастся преодолеть опасный соблазн.
Лев
Совет звезд: не меняйте своих намерений, потому что так будет кому-то удобно.
Дева
Возможны выгодные предложения, командировки и подписание контрактов.
Весы
Весам стоит сегодня пригласить в гости родственника, которому нужна помощь.
Скорпион
Хороший день для спорта и для любви. Устройте вечер с вином и свечами.
Стрелец
Сегодня лучше держаться подальше от шумных компаний и назойливых людей.
Козерог
Совет звезд: откажитесь от посещения общественных мест и не питайтесь в кафе.
Водолей
День лучше провести спокойно и игнорировать провокации. Конфликты вам сегодня не нужны.
Рыбы
Уделите внимание своим желаниям, пригласите гостей. Сегодня могут вернуть долг.
Хорошего вам дня!
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