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Стало известно о планах Кабмина отказаться от публикации законов в "Урядовом курьере"
Правительство инициирует отмену обязательной публикации законов и подзаконных актов в газете Кабмина «Урядовый курьер» — все документы хотят публиковать на Едином веб-портале органов исполнительной власти. Ранее Верховная Рада приняла закон, предусматривающий внедрение в Украине электронных чеков.
Как сообщает правительственный портал, вскоре соответствующий проект закона будет передан в Верховную Раду. «Это обоснованно тем, что на печать и распространение газеты государство нецелесообразно тратит финансовые, материальные и человеческие ресурсы, в то время как вся информация о законах и подзаконных нормативных актах все равно дублируется на официальных сайтах органов исполнительной власти», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», правительство запускает в работу законопроект и соответствующие акты, которые отменят обязательность трудовых книжек. В электронных реестрах государства и так имеются данные о трудовом стаже всех украинцев, начиная с 2000 года, которые используются для расчета пенсий или других социальных выплат.
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