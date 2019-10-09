Дубилет обещает отменить трудовые книжки: что важно знать

Украина

Правительство запускает в работу законопроект и соответствующие акты, которые отменят обязательность трудовых книжек. Об этом министр Дмитрий Дубилет заявил в Facebook.

Он изложил ключевые тезисы предстоящей реформы:

1. Граждане не будут обязаны при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку. Соответственно, работодателям не нужно ее проверять или сохранять.

По словам Дубилета, в электронных реестрах государства и так имеются данные о трудовом стаже всех украинцев, начиная с 2000 года. Именно они используются для расчета пенсий или других социальных выплат.

2. Граждане смогут легко получить электронный документ с информацией о своем стаже в интернете. Этот документ они могут предоставить работодателю, если тому важно проверить стаж соискателя из официальных реестров.

Для получения документа гражданину необходимо будет сделать несколько кликов и воспользоваться ЭЦП. Возможно, будет действовать также BankID. Подлинность документа будет проверяться с помощью QR-кода, автоматически накладывающегося на документы.

3. При наличии трудового стажа до 2000 года будет возможность занести эту информацию в электронный реестр — самостоятельно или через работодателя.

Тогда отпадет необходимость сохранения трудовой книжки как носителя информации.

4. По желанию можно по-прежнему «коллекционировать» информацию о своем стаже в трудовых книжках. Но ни работник, ни работодатель это делать теперь не обязаны.

Дмитрий Дубилет надеется, что процедура начнет действовать уже в 2019 году.

Как сообщалось ранее, Дмитрий Дубилет стал советником руководителя СБУ.

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