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Дубилет обещает отменить трудовые книжки: что важно знать
Правительство запускает в работу законопроект и соответствующие акты, которые отменят обязательность трудовых книжек. Об этом министр Дмитрий Дубилет заявил в Facebook.
Он изложил ключевые тезисы предстоящей реформы:
1. Граждане не будут обязаны при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку. Соответственно, работодателям не нужно ее проверять или сохранять.
По словам Дубилета, в электронных реестрах государства и так имеются данные о трудовом стаже всех украинцев, начиная с 2000 года. Именно они используются для расчета пенсий или других социальных выплат.
2. Граждане смогут легко получить электронный документ с информацией о своем стаже в интернете. Этот документ они могут предоставить работодателю, если тому важно проверить стаж соискателя из официальных реестров.
Для получения документа гражданину необходимо будет сделать несколько кликов и воспользоваться ЭЦП. Возможно, будет действовать также BankID. Подлинность документа будет проверяться с помощью QR-кода, автоматически накладывающегося на документы.
3. При наличии трудового стажа до 2000 года будет возможность занести эту информацию в электронный реестр — самостоятельно или через работодателя.
Тогда отпадет необходимость сохранения трудовой книжки как носителя информации.
4. По желанию можно по-прежнему «коллекционировать» информацию о своем стаже в трудовых книжках. Но ни работник, ни работодатель это делать теперь не обязаны.
Дмитрий Дубилет надеется, что процедура начнет действовать уже в 2019 году.
Как сообщалось ранее, Дмитрий Дубилет стал советником руководителя СБУ.
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