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Украина

Децентрализация по-новому: у Зеленского собрались значительно сократить количество депутатов местных советов

14:51 23 октября 2019 262
Александр Корниенко
Инф. «ФАКТОВ»

В партии «Слуга народа» задумали сократить количество депутатов местных советов. Как заявил заместитель главы фракции Александр Корниенко, это произойдет в ходе реализации реформы децентрализации.

«У нас сейчас около 100 тысяч депутатов местных советов, а их будет около 60 тысяч, то есть почти вдвое уменьшится количество депутатов», — отметил Корниенко.

Кроме того, предложенные правящей фракцией изменения в законодательстве предусматривают введение института префектур — областных и окружных. В префектуре в области будет работать примерно 50 человек, а в округах — до 20 человек.

Префектуры призваны заменить местные государственные администрации, которые предлагается ликвидировать.

Назначение префектов предлагается сохранить за президентом, который будет делать это по представлению правительства.

В то же время областные советы, в отличие от районных, останутся.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство продолжит реформу децентрализации в любом случае, а нардеп Корниенко объяснил, каким образом децентрализация коснется Киева.

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