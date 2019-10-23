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Децентрализация по-новому: у Зеленского собрались значительно сократить количество депутатов местных советов
В партии «Слуга народа» задумали сократить количество депутатов местных советов. Как заявил заместитель главы фракции Александр Корниенко, это произойдет в ходе реализации реформы децентрализации.
«У нас сейчас около 100 тысяч депутатов местных советов, а их будет около 60 тысяч, то есть почти вдвое уменьшится количество депутатов», — отметил Корниенко.
Кроме того, предложенные правящей фракцией изменения в законодательстве предусматривают введение института префектур — областных и окружных. В префектуре в области будет работать примерно 50 человек, а в округах — до 20 человек.
Префектуры призваны заменить местные государственные администрации, которые предлагается ликвидировать.
Назначение префектов предлагается сохранить за президентом, который будет делать это по представлению правительства.
В то же время областные советы, в отличие от районных, останутся.
Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство продолжит реформу децентрализации в любом случае, а нардеп Корниенко объяснил, каким образом децентрализация коснется Киева.
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