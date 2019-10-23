«Пенсий не будет» в Луганске придумали новую ловушку с «паспортами ЛНР»

Украина

Украинским пенсионерам, которые вынужденно вернулись в оккупированные районы Донбасса или же прибыли на постоянное место жительства из России, стали приходить «письма счастья» от оккупационных властей. Суть посланий сводиться к тому, что им перестанут выплачивать пенсии, которые в ОРДЛО именуют пособиями или «пожизненным денежным содержанием, если они не зарегистрируются в местном «пенсионном фонде», предъявив «паспорт ЛНР». Напомним, ранее дончанин-патриот написал в Facebook: «Хочу, чтоб еще при моей жизни закончилось это недоробло типа «ДНР» и «ЛНР».

Скриншот письма появился в соцсети на канале «Луганский инсайд».

Копию документа опубликовал житель оккупированного населенного пункта в Луганской области, который вышел на пенсию два года назад.

Поначалу местные телеканалы назвали эту информацию фейком, который распространяет СБУ, дабы дестабилизировать обстановку в «республике». Однако глава «пенсионного фонда ЛНР» Татьяна Васильева на телеканале «ГТРК ЛНР. Вести» еще 9 октября 2019 года подтвердила данную информацию .

«Пенсия — пособие, назначается пожизненно. Поэтому, если пенсия была назначена в Украине человеку, который зарегистрирован („прописан“) в Луганске, но он ранее не получал пенсию здесь, а получал ее только в Украине. То если он переезжает к нам на постоянное место жительства, мы обязаны поставить его на учет. Потому что, чтобы получить пособие, он должен зарегистрироваться в Луганске. Значит, в обязательном порядке у этого человека мы потребуем паспорт „Луганской народной республики“. Срок для получения „паспорта ЛНР“ определен по 31 марта 2020 года», — заявила Васильева.

Вынужденные переселенцы из ОРЛО, родители которых решили вернуться домой, подтвердили эту информацию «ФАКТАМ».

— Да, стали требовать, чтобы мама и папа как вновь прибывшие получили «паспорт ЛНР», — рассказала Татьяна, переселенка из Алчевска. — Украинские паспорта при этом у них, как им сказали, изымать не будут. Но получить этот «паспорт ЛНР» сейчас очень трудно — очереди сумасшедшие. Потому что «паспорта ЛНР», да и «ДНР» тоже, получают те, кто подал заявление на получение российского паспорта. В пресловутом указе Путина о выдаче украинцам паспортов РФ по упрощенной процедуре, нет ни слова о необходимости получить сначала «паспорт республик». Но, вы же понимаете, что на всей этой системе, кто-то зарабатывает.

Кроме того, по словам Таисии, переселенки из Луганска, сейчас те уроженцы Луганщины, что давно стали гражданами России, но вернулись жить в Луганск, с удивлением столкнулись с тем же требованием. Им, кроме их «священных» российских паспортов, навязывают еще и «местные». Паспорт РФ им при этом сдавать не нужно. Правда, пока не ясно, будут им платить еще и местную пенсию вдобавок к российской или нет.

— Если будут, то весть об этом немедленно разлетится по всему земному шару! — смеется Таисия. — И в ОРЛО начнут съезжаться пенсионеры со всего света, а взятки за продвижение в очереди на получение «паспорта ЛНР» вырастут с 4 тыс. рублей (1,6 тыс. грн) до 40 тысяч рублей (15,6 тыс. грн).

Как уже писали «ФАКТЫ» пенсионеры ОРДЛО, устремившиеся за российскими паспортами, хотят просто получать три пенсии.



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