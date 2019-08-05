«Мы хотим жить, как… Ватикан»: жители Донбасса рассказали об ожиданиях от Зеленского

Украина

Какие надежды связывали с выборами президента Украины и внеочередными выборами в Верховную Раду Украины жители ОРДЛО и прифронтовых территорий Донбасса, контролируемых Украиной? Каким видят собеседники свое будущее в ближайшие годы?

«ФАКТЫ» пообщались как с украинцами, которые ждут освобождения захваченных территорий, так и с теми, кто считает себя «особой» нацией и вполне лоялен к оккупантам. Ожидания и мнения собеседников, конечно же, разделились. Все опрошенные просили не публиковать их имен.

«Верните нам 9 мая и русский язык!»

— Мы ожидали, что новый президент и правительство пойдут на переговоры и дадут Донбассу особый статус — мы хотим жить, как… Ватикан: отдельно — и от Украины, и от России. Но, понимаем, что нам этого никто не позволит. Для этого нужно изменить Конституцию, возможно, сделать Украину федеративной. Но, вряд ли такое возможно, — рассказала «ФАКТАМ» 45-летняя дончанка, которая понимает, что мирные жители ОРДЛО — заложники ситуации, и считает, что они не нужны ни России, ни Украине.

Собеседница относится к категории тех людей, которые полагают, что, если фейковые «республики» признают и Украина и Россия, то они заживут — то есть, экономика их будет как-то развиваться. По ее мнению, те жители ОРДЛО, кому не повезло устроиться в силовые структуры или «на бюджет» (Врачи, учителя, коммунальщики), и те, у кого нет средств на переезд, обречены на вымирание. Либо все же вынуждены будут выехать на работу — или в Россию, или на мирные территории Украины. Хотя оба эти государства она считает… враждебно настроенными к так называемым «республикам».

— Конечно, России не выгодно нас (оккупированные территории Донбасса. — Авт.) признавать и «присоединять», так как Запад может усилить свои санкции. И, как бы там русские не говорили, что им те санкции до лампочки, но я же вижу, что на самом деле это не так. У меня родственники в России, они считают, что из-за того, что Россия Донбассу помогает, жизнь простых россиян стала тяжелее — все стало дорожать, а предприятия некоторые закрылись, меньше становится рабочих мест. Не строят новых школ, детсадов, больниц, дороги многие стали реже ремонтировать, что сразу стало заметно.

А Украине эти территории невыгодно возвращать обратно: сколько людей сразу же лишится своего бизнеса. Товары украинские ведь все же сюда как-то поступают, хоть и немного. Значит, это чей-то бизнес.

Наше МРЭО (собеседница в дальнейшем говорит лишь о структурах, нелегитимно функционирующих на оккупированных территориях. — Авт.) выдает талон техосмотра и техпаспорт на автомобиль только на один год — это же тоже деньги. Хочешь ездить и по Донецку, и по всей Украине — надо иметь две пары госномеров и два комплекта документов. Это бизнес.

Квартиру хочешь продать, нужно переделать документы на квартиру в местном БТИ. Это стоит до 200 долларов — если нужно срочно. Кстати, теперь отделы БТИ открыли почти во всех районах Донецка. Это тоже бизнес и рабочие места. Если некому в Донецке и Луганске продажей заниматься, нужно выписать доверенность, и чаще всего, не одну. Это тоже бизнес.

А на блокпостах люди же тоже зарабатывают. Есть негласное распоряжение сверху (от главарей боевиков. — Авт.) пропускать по шесть машин в час. Это многомиллионный бизнес: продажей мест в очереди и пропуском перевозчиков в объезд очереди дежурящие на блокопстах «ДНР» зарабатывают. Обычные люди по двое суток в очереди стоят, чтобы проехать через линию разграничения, а тех, кто платит взятки, пропускают. Правда, при Захарченко такого не было! (собеседница свято верует в то, что покойный главарь Донецких боевиков Александр Захарченко был самостоятельным руководителем. — Авт.).

— Если «как в Ватикане» — самостоятельно, как вы говорите, ОРДЛО существовать не позволят, то люди из вашего окружения, что выбрали бы — жить в составе России или Украины? Каких голосов в вашем окружении больше?

— Пополам. Одни хотят в Россию, думают, что им дадут российские пенсии. Но на этой территории этого может и не быть, как в Крыму — сначала повысили тем, кто получил российский паспорт. А потом, когда работающие пенсионеры пошли пересчитывать себе пенсии, им сказали, что не будет им перерасчета — потому что свой стаж они заработали в Украине — мол, Украина им пусть и платит. А Украина не платит. А в «ДНР» (ОРДО. — Авт.) как только минимальную пенсию с 1 июля повысили с 2900 до четырех тысяч рублей (Около 1575 грн — по курсу Нацбанка Украины. — Авт.), так уже на другой день цены на все подскочили: бензин был вечером по 38 руб. за 1 литр, стал по 45 руб. Теперь боимся повышения цен на коммунальные услуги. У людей и работы нет и денег нет. Долги большие. А российские цены на коммуналку нам вообще не потянуть. Пусть тогда и зарплаты как в РФ здесь сделают. А то «правоохранителям» подняли хорошо — на 20−25%, врачам и учителям — чуть-чуть — на 10−15%, и пенсионерам — у кого было больше чем 4 тыс. руб., по чуть-чуть повысили — некоторым вообще на 100 рублей, а если цены на «коммуналку» повысят, то она все сожрет. Поговаривают уже в телепередачах, что будут повышать «коммуналку».

— А какая страна, как вы считаете, должна платить пенсии жителям «Донбасского Ватикана» — РФ, Украина, или власти «автономных республик»?

— Солидарно: по количеству заработанного стажа. В идеале те, кто недавно вышел на пенсию и получил российский паспорт, не сдав паспорт Украины, и прописался на территории России, должны получать три пенсии. Украинскую, потому что большую часть жизни отработал в Украине. «ДНРовскую», потому что и там уже поработал. Так что если каждое государство стаж ему подсчитает, то будет платить. Ну хоть минимальную пенсию. Тогда, правда, нужно, чтобы нам всем разрешили иметь три паспорта — Украины и России и местный (квазиреспублик или некоего автономного государства. — Авт.). А в России тоже пусть новым гражданам пенсию назначат. Хоть минимальную. Вот получит пенсионер такую пенсию из трех бюджетов и сможет как-то прожить в Донецке.

— А кто-то из ваших знакомых все же хочет жить в составе Украины?

— Я хочу. Но тогда верните нам 9 мая и русский язык как региональный хотя бы — как и было. И не навязывайте нам Бандеру. Пока из него не сделали героя, не было войны. И дайте амнистию. Ну хотя бы тем, кто не воевал. А тех, кто воевал, не так уж и много осталось — кого-то убили, кто-то уже уехал с российским паспортом в Россию, или уедет. И россиянам, которые тут квартиры купили — покупают пенсионеры и «торгаши» — бизнесмены, что сюда российский товар возят. Военные снимают жилье, может быть, понимают, что они тут не навсегда. Хотя некоторые уже и семьями обзавелись, и из армии уволились. Но не думаю, что они останутся на Донбассе, а тем более при возвращении Донбасса в состав Украины.

«Надежды на скорое освобождение Донбасса у меня нет»

— Я надеялся на возвращение Донбасса под контроль Украины без придания ему всякого «особого статуса». И мне противны флешмобы, на которые марионетки Кремля сгоняют людей и заставляют кричать: «Дайте Донбассу особый статус в составе Украины, чтобы мы потом провели еще один „референдум“ и … ушли в Россию». Зачем это, когда в РФ паспорта и так раздают?! — говорит мой собеседник 70-летний донецкий пенсионер, который вынужден жить в оккупации, но никогда не переставал считать себя украинцем. — Но по результатам выборов и президента, и новой Верховной Рады Украины, надежды на скорое возвращение у меня сейчас нет. Я сейчас не вижу никаких посылов со стороны новой власти Украины, чтобы за них боролись. Почитайте программы партий, которые боролись за места в парламенте: из 22 — то ли 7, то ли 10 — упоминают в своих программах о том, что часть территории Украины оккупирована, и нужно бороться за ее освобождение.

Сам я в так называемом «референдуме» 11 мая 2014 года участия не принимал. И вот по истечении пяти лет войны даже не могу найти среди своих знакомых и соседей человека, который принимал участие в нем. Хотя настроены мои знакомые по-разному — ватники среди них тоже есть. Но даже те, кто лоялен к оккупантам, уже поняли, что перспектив развития у оккупированной территории нет. Будущее этих территорий туманно.

— Вы думаете, что Донбасс, как и Крым «присоединит» к себе Россия?

— Не уверен. Хотя многие здесь считают, что Путин такое решение уже принял, но тянет с его воплощением, потому что усиления санкций со стороны Запада опасается. Местным воякам, силовикам и «бюджетникам» велели паспорта РФ получить, а то мол, ищи работу в другом месте — бюджет местный ведь из российских денег в основном состоит. И когда я смотрю на то, как на линии разграничения блокпосты оккупантов превращают в какие-то крепости, и этими строительными работами руководят россияне, я думаю о том, что Россия из Донбасса так уж быстро уходить не собирается. Но и «присоединять» его не будет. В противном случае местные предприятия не вывозили бы в Россию и не «вырезали» на металлолом.

— А что здесь будет, если эта территория не получит признания как самостоятельная или автономная в составе России или Украины? Как думаете?

— Абхазия, Приднестровье или Нагорный Карабах № 2. Это просто будет зона влияния России — такой себе отстойник для «отходов» — хоть из России, хоть из Украины. Сюда уже переселяются «отставной козы барабанщики» отовсюду. Особенно те, у кого уже пенсия есть — хоть российская, хоть украинская. Те, кого объявили в розыск в Украине, переселяются. Те, кто уже не нужен в России, едут. Из-за нехватки руководящих кадров, они тут все еще востребованы: руководят чем-нибудь — даже теми предприятиями, что уже не работают и задолжали работникам зарплату. Но этим управленцам, которые там следят за вырезкой металлолома, или уже и не знаю за чем еще, зарплату платят. Сотрудники того же ДМЗ, который вот уже два месяца как «не гудит», рассказывали, что на заводе на металлолом вырезают все, что уже не будет использовано, и якобы передают местной железной дороге — за долги по обслуживанию предприятия. Железнодорожные пути завода, которые идут по городу, заросли высокой травой — значит, давно не возили по ним ни сырье, ни продукцию. А нет гудка, значит, не работает парообразующий цех — локомотив завода.

С шахт местных, которые еще работают, хотя таковых уже очень мало осталось, многие уволились, выехав на работу в северные широты России — по объявлениям — приглашали с официальным трудоустройством целыми бригадами. Но на самом деле повезло устроиться не всем. Вот сам лично видел сюжет по российскому телеканалу, о том, как одному горняку пообещали работу в Дальневосточном крае на шахте, которая, как оказалось, закрылась в 2004 году. Выяснилось это после того, как семья уже приехала.

«Мы хотим тишины и восстановления прифронтовых городов и сел»

— Нас выборы не разочаровали: в новом правительстве есть люди, которые прожили в прифронтовой полосе всю войну, помогали нам справляться с последствиями обстрелов, — 35-летняя медработница из прифронтового населенного пункта в Марьинском районе Донетчины верит обещаниям тех, за кого она отдала свой голос. — Мы хотим тишины и восстановления прифронтовых городов и сел. Восстановление уже идет, есть ряд организаций отечественных и иностранных инвесторов, которые готовы вкладывать в это средства. Местные жители активно «добывают» гранты, чтобы развивать здесь торговлю и малые предприятия, думаю, что и более крупные предприятия, которые здесь были, можно возродить. Но для этого нужен мир.

— Мир на каких условиях: оставить конфликт «замороженным» и отгородить ОРДЛО стеной? Добиться возвращения ОРДЛО под контроль Украины?

— Конечно, хотелось бы законного возвращения наших территорий в состав Украины. Люди в оккупации страдают. И их страданиями пользуются и нечестные служивые, которые дежурят на линии разграничения, и чиновники в пенсионных фондах, УТЗН, миграционной службе. Оформить пенсию или другие социальные выплаты на мирной территории Украины за один день без взяток нельзя. И переночевать в прифронтовой полосе теперь стоит, как в пятизвездочном отеле — не всегда же у пенсионного «туриста» есть родня, у которой он мог бы остановиться. И «прописаться» у кого-то в прифронтовой полосе, чтобы украинскую пенсию оформить — тоже денег стоит. Правда, дешевле, чем в России — в Матвеев Кургане цены на временную регистрацию новоявленных «граждан РФ» из наших соотечественников выросли, говорят до 500 долларов на один год. И перевозчики цены «гонят»: проехать из Мариуполя в Донецк, простояв в очереди на линии разграничения на блокпосту «ДНР» не более двух часов, стоит 400—600 гривен. В цену проезда заложены взятки.

И мы сами страдаем от соседства с оккупантами: это и обстрелы, и отсутствие у селян возможности продать свою продукцию в Донецке — до войны туда продукты фурами везли, а теперь — максимум на велосипедах. И цены в прифронтовой полосе буквально на все товары подскочили. С учетом того, что приедут люди из Донецка за пенсией и купят и все самое необходимое и по этим ценам. Дальше же приехавшие, чтобы «отметиться» в банке, просто не поедут — чтобы не платить за ночлег, если им ночевать здесь не у кого.

Но я не представляю, каким путем эти территории могут быть возвращены. Не знаю, что может заставить соседнюю страну, вывезти оттуда свои войска. Может быть, политики что-то придумают?

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что главарь «ДНР» замахнулся на проведение «международной» спартакиады. Кроме того, в оккупированном Донецке главари «ДНР» решили создать военную компанию для разгона акций протеста против произвола боевиков. Об этом пишут пользователи соцсетей.

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