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Крик души из Донецка: я устал от войны и хочу в Украину
Дончанин-патриот (из соображений безопасности не приводим даже его ник в соцсетях) написал в Facebook пронзительное письмо из оккупированного города: «Что за хрень в инете «уставшие от войны»? Их причисляют автоматом к отрицательным героям. А положительные не устали и хотят войны дальше?! Тогда я — отрицательный герой. Я устал от войны и хочу в Украину. Хочу мира, победы на танках и детей в доме, которые не могут и не хотят ехать в дыру. Хочу, чтоб еще при моей жизни закончилось это недоробло типа «ДНР» и «ЛНР».
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Комментарии к его тексту очень трогательные. В основном люди писали: «Я тоже хочу в Украину». Или: «Ты мои мысли читаешь. Ненавижу «ДНР». При этом добавляли: «Только один вопрос: как это сделать? Как выбраться из этой «страны 404»?»
«Уставшие» это те, которые «какая война?», «а там что, правда рубли ходят?», «расстроили нас с Россией, а мы ведь братья». И при этом параллельно: «Шо там в ЦУМЕ. Говорят, скидки. Пойти пошопить, что ли?» — жестко отреагировал пользователь соцсетей Гарик Донецкий.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что недавно в Донецк приехала делегация из Москвы, выдвинувшая главарю «ДНР» Пушилину ультиматум.
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