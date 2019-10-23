10:2 по сумме двух встреч: «Динамо» уверенно преодолело стартовый раунд Юношеской лиги УЕФА

Спорт

В среду, 23 октября, резервисты киевского «Динамо» (игроки до 19 лет) на стадионе тренировочного центра Федерации футбола Северной Македонии в Скопье провели ответную встречу первого раунда Юношеской лиги УЕФА против местной «Шкендии». Напомним, что три недели назад в первой встрече на столичной динамовской арене имени Валерия Лобановского подопечные Игоря Костюка не оставили от соперника камня на камне — 8:0.

В гостевой встрече «бело-синие», не выпустившие с первых минут многих ведущих игроков, упустили победу — 2:2 (Фетай, 52, в свои ворота, Волошин, 90, с пенальти — Гаши, 25, Спахиу, 90+3), но по сумме двух матчей уверенно прошли дальше.

«Динамо» (U19): Нещерет, Кузык (Михайленко, 55), Забарный (Вивчаренко, 46), Хондак, Ярош (Скорко, 46), Бодня, Яцык, Надольский (Волошин, 46), Велетень, Близниченко, Здырко (Шулянский, 63).

Во втором раунде турнира динамовцы сыграют (6 ноября — дома, 27 ноября — в гостях) с победителем пары «Богемиан» (Ирландия) — ПАОК (Греция). Первая встреча соперников в Ирландии завершилась вничью — 1:1.

Напомним, что в прошлом сезоне «Динамо» U19 поочередно выбило из турнира болгарский «Септември» (1:0, 5:1), бельгийский «Андерлехт» (2:1, 1:1) и итальянский «Ювентус» (3:0), а 1/8 финала уступило в серии пенальти будущему полуфиналисту немецкому «Хоффенхайму» — 2:4 (основное время — 0:0).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча Лиги Европы «Динамо» — «Копенгаген».

Фото ФК «Динамо»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter