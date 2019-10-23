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Хачериди перешел в «Динамо» (фото)
Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди, после ухода из греческого ПАОКа находившийся в поисках нового клуба, определился с местом продолжения карьеры. 32-летний защитник заключил контракт с лидером чемпионата Беларуси брестским «Динамо», цвета которого защищают еще три украинца — Артем Милевский, Александр Нойок и Алексей Хобленко.
Как сообщает официальный сайт ФК «Динамо» (Брест), Хачериди присоединится к команде с 1 января 2020-го, а срок действия контракта футболиста рассчитан до конца 2021 года.
За годы карьеры футболист выступал за «Волынь», «Динамо» и ПАОК. В составе киевлян Евгений трижды стал чемпионом Украины, дважды — обладателем Кубка страны и три раза — национального Суперкубка. В футболке ПАОКа, за который футболист провел всего три поединка, он стал чемпионом и обладателем Кубка Греции. В активе Хачериди 51 матч и три гола в составе сборной Украины.
Напомним, что брестское «Динамо» за пять туров до финиша занимает в чемпионате Беларуси первое место, на семь очков опережая БАТЭ и на 10 — «Шахтер» (правда, у соперников лидера — по одной игре в запасе).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хачериди довел россиян до истерики демонстрацией украинского флага после победы над «Спартаком».
Фото Getty Images, ФК «Динамо» (Брест)
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