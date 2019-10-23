24.77 / 25.04 27.43 / 27.87
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Хачериди перешел в «Динамо» (фото)

17:58 23 октября 2019 69
Евгений Хачериди
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди, после ухода из греческого ПАОКа находившийся в поисках нового клуба, определился с местом продолжения карьеры. 32-летний защитник заключил контракт с лидером чемпионата Беларуси брестским «Динамо», цвета которого защищают еще три украинца — Артем Милевский, Александр Нойок и Алексей Хобленко.

Как сообщает официальный сайт ФК «Динамо» (Брест), Хачериди присоединится к команде с 1 января 2020-го, а срок действия контракта футболиста рассчитан до конца 2021 года.

За годы карьеры футболист выступал за «Волынь», «Динамо» и ПАОК. В составе киевлян Евгений трижды стал чемпионом Украины, дважды — обладателем Кубка страны и три раза — национального Суперкубка. В футболке ПАОКа, за который футболист провел всего три поединка, он стал чемпионом и обладателем Кубка Греции. В активе Хачериди 51 матч и три гола в составе сборной Украины.

Напомним, что брестское «Динамо» за пять туров до финиша занимает в чемпионате Беларуси первое место, на семь очков опережая БАТЭ и на 10 — «Шахтер» (правда, у соперников лидера — по одной игре в запасе).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хачериди довел россиян до истерики демонстрацией украинского флага после победы над «Спартаком».

Фото Getty Images, ФК «Динамо» (Брест)

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Подписание договора

Владимир Зеленский подписал закон, меняющий правила продажи квартир, домов и земли: что важно знать

мужчина

Политолог, предсказавший победу Зеленского, рассказал, кто будет следующим президентом

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: янтарь и золото, голограммный пигмент (фото)

Кайл Элвуд

Сжег заживо: в США девятилетний мальчик обвиняется в убийстве пяти членов своей семьи (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер