Внук Пугачевой закрутил роман с длинноногой блондинкой: фото красотки

Шоу-бизнес

РосСМИ рассекретили потенциальную невесту младшего внука Аллы Пугачевой 21-летнего Дени Байсарова. Пишут, что сын Кристины Орбакайте и ее второго мужа Руслана Байсарова закрутил роман со студенткой МГИМО по имени Мария. С белокурой красоткой Дени знаком с детства и сейчас между ними сохраняются близкие отношения. Мария была на вечеринке в честь дня рождения Аллы Борисовны.

О Марии известно не много. 21-летняя красотка модельной внешности учится в МГИМО, увлекается конным спортом, путешествует и отдыхает на дорогих курортах.

На ее странице в Instagram есть несколько фото с Дени. На них они обнимаются и признаются друг другу в любви.

«Мой самый родной. Не смотря ни на что, ты рядом со мной второй десяток лет, — пусть так будет всегда. Спасибо, что ты есть», — писала Мария, поздравляя Дени с днем рождения.

Пока ни Байсаров, ни Мария отношения не комментируют. Молодые люди сосредоточены на образовании и карьере. Дени на днях получил степень бакалавра в Лондоне.

Внук Пугачевой планирует продолжить учебу, а также будет развивать собственный бизнес. Он работает в сфере маркетинга и увлекается фотографией.

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