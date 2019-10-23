Авария на Закарпатье: появилось видео с квадроциклом

Происшествия

В сети появилось видео жуткой аварии в Кольчине (Мукачевский район Закарпатья), в которой водитель квадроцикла совершил наезд на двух женщин.

Видео опубликовал ресурс Panorama Mk.

На ролике можно рассмотреть, как парень на квадроцикле обгоняя автобус, не справился с управлением и наехал на двух женщин, которые стояли на обочине. После этого движущийся по инерции квадроцикл чуть не травмировал других жителей села.

Виновником ДТП оказался 27-летний местный житель, а пострадавшими 37 и 60-летние женщины.

У одной из женщин врачи диагностировали открытый перелом обеих костей левой голени, а также повреждение связок правого коленного сустава. В настоящее время она находится в реанимации.

Ранее «ФАКТЫ» писали о трагедии в Черновицкой области, где в ДТП погиб восьмилетний мальчик, который ездил по родному селу на квадроцикле.

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