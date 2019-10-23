Происшествия

Был профессиональным артиллеристом и хорошим парнем: названо имя героя, погибшего на Донбассе 23 октября

В среду, 23 октября, во время выполнения боевой задачи на Донбассе трагически погиб старшина Дмитрий Антыков. Об этом говорится на странице Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины.

Антыков был главным старшиной 2-й гаубичной артиллерийской батареи.

Побратимы вспоминают его как профессионального артиллериста и хорошего человека.

«Он преданно любил свою жену, помогал и поддерживал друзей и был настоящим патриотом Украины. Весь наш личный состав искренне скорбит вместе с родными и близкими Дмитрия», — говорится в сообщении.

Как сообщили в штабе ООС, боевики 16 раз открывали огонь. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенной артиллерии калибра 122 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Напомним, 22 октября на Донбассе погиб украинский военнослужащий, двое бойцов получили ранения, еще один — боевую травму.

А в этот же день в центре Киева погиб бывший морской пехотинец, служивший в АТО Виктор Дегтярев, который был командиром легендарной группы «Купол».

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