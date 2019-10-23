- 00:16 Harley Davidson с автографом Папы Римского ушел с молотка за 50 тысяч долларов
- 00:15 В Африке засняли забавное видео со слоненком, играющим в футбол "мячом" из навоза
- 00:08 В грузовике нашли 39 трупов: что известно о шокирующей трагедии в Британии
- 23.10 23:57 «Барселона» с установившим рекорд Месси увезла победу из Праги: видеообзоры матчей Лиги чемпионов
- 23.10 23:55 «Интер» обыграл «Боруссию» и прервал серию без побед в Лиге чемпионов: хроника матча, видео голов
- 23.10 22:57 Бросила портфель и выпрыгнула в окно: в Киеве произошла жуткая история с семиклассницей
- 23.10 22:42 Это любовь: Вера Брежнева показала записку от Меладзе
- 23.10 22:37 Был профессиональным артиллеристом и хорошим парнем: названо имя героя, погибшего на Донбассе 23 октября
- 23.10 22:10 Авария на Закарпатье: появилось видео с квадроциклом
- 23.10 21:47 «Челси» в Амстердаме прервал уникальную серию «Аякса»: хроника и видеообзор матча Лиги чемпионов
- 23.10 21:23 Очередной цирк: сеть обсуждает эпопею с проверкой "слуг народа" на полиграфе
- 23.10 21:15 Где смотреть онлайн «Интер» — «Боруссия» (Дортмунд): расписание трансляций матча Лиги чемпионов
Был профессиональным артиллеристом и хорошим парнем: названо имя героя, погибшего на Донбассе 23 октября
В среду, 23 октября, во время выполнения боевой задачи на Донбассе трагически погиб старшина Дмитрий Антыков. Об этом говорится на странице Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины.
Антыков был главным старшиной 2-й гаубичной артиллерийской батареи.
Побратимы вспоминают его как профессионального артиллериста и хорошего человека.
«Он преданно любил свою жену, помогал и поддерживал друзей и был настоящим патриотом Украины. Весь наш личный состав искренне скорбит вместе с родными и близкими Дмитрия», — говорится в сообщении.
Как сообщили в штабе ООС, боевики 16 раз открывали огонь. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенной артиллерии калибра 122 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Напомним, 22 октября на Донбассе погиб украинский военнослужащий, двое бойцов получили ранения, еще один — боевую травму.
А в этот же день в центре Киева погиб бывший морской пехотинец, служивший в АТО Виктор Дегтярев, который был командиром легендарной группы «Купол».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!