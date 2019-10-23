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Гороскоп на 4 ноября для всех знаков зодиака
Понедельник, 4 ноября, — хороший день для заключения брака и свиданий.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 4 ноября для всех знаков зодиака.
Овен
Пригласите на свидание свою половинку, напишите о чувствах человеку, который давно нравится.
Телец
Телец будет заниматься бытовыми делами, но ему это понравится. Родной человек сделает подарок.
Близнецы
Возможны новые интересные знакомства. Не приветствуются шумные вечеринки.
Рак
Удачный день, чтобы заняться планированием своего будущего, сделать предложение руки и сердца.
Лев
Возможны серьезные затраты и покупки, однако, звезды советуют умерить свои желания.
Дева
День обещает неординарный досуг, который может оказаться довольно затратным.
Весы
Совет звезд: пора вспомнить, что в жизни существует не только работа.
Скорпион
Одинокие Скорпионы познакомятся с героем своего романа, но не спешите.
Стрелец
У Стрельцов предвидятся визиты гостей и долгие телефонные переговоры.
Козерог
Плохой день для посещения общественных развлекательных мест.
Водолей
Хороший день для начала романтических отношений, признания в своих чувствах.
Рыбы
Не стоит рисковать капиталом, поддерживая затеи кого-то из домочадцев или друзей.
Хорошего вам дня!
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