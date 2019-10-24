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Лоббирование Герусом бизнес-интересов Коломойского противоречит интересам украинцев, — аналитик
За импорт электроэнергии из РФ, пролоббированный Андреем Герусом в интересах Игоря Коломойского, и другие преференции бизнесмену заплатит государство и все украинцы. Об этом 22 октября в эфире 5 канала заявил инвестиционный аналитик Сергей Фурса.
Эксперт отметил, что Игорь Коломойский, который является владельцем ферросплавных заводов, потребляющих много электроэнергии, нуждается в дешевом токе. Именно в его интересах председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус пролоббировал поправку, позволившую импорт электроэнергии из РФ, который не осуществлялся с 2015 года.
«Господин Коломойский желает получить дешевую электроэнергию. Ему она очень нужна для его заводов. Есть его фирма, которая может заниматься импортом электроэнергии все равно откуда. В Беларуси, знаете же, креветки добывают и электроэнергию. Поэтому я думаю, что это одно из проявлений влияния господина Коломойского на политику украинского правительства. К сожалению, таких проявлений очень много», — сказал Фурса.
Он также упомянул коррупционные схемы Коломойского в госкомпании «Центрэнерго», которому фирмы олигарха продают уголь по завышенной цене, а произведенную из него электроэнергию продают ферросплавным предприятиям Коломойского по убыточным тарифам. И отметил, что такие преференции бизнесу противоречат интересам государства и украинцев.
«Я как инвестор, конечно, хотел бы здесь оказаться на месте Игоря Валерьевича и также получать электроэнергию дешевле, чем все остальные. Особенно если бы я занимался ферросплавным бизнесом, где электроэнергия — это 50% себестоимости. Поэтому, конечно, это ненормально. Просто электроэнергия всегда была очень чувствительным вопросом для Игоря Валерьевича, еще раз — ферросплавный бизнес. И здесь мы имеем яркое проявление. Но таких проявлений очень много, как, например, то, что господин Коломойский контролирует сейчас „Центрэнерго“ и даже это не скрывает. Это не единственные случаи, когда мы видим, что Коломойский получает очень много, и это прямо противоречит интересам налогоплательщиков», — отметил Фурса.
Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, позволившую закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.
С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВт-ч в сутки.
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