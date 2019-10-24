Стиль жизни

Точный прогноз на первый день недели: гороскоп на 4 ноября для всех знаков зодиака

Понедельник, 4 ноября, — хороший день для семейных праздников.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 4 ноября для всех знаков зодиака.

Овен

Совет звезд: не спорьте с начальством и не рассказывайте о своих планах коллегам.

Телец

Берегите здоровье, следите за питанием, возможно отравление.

Близнецы

У Близнецов очень хороший день для любовных подвигов, много нежности и внимания.

Рак

Раки так заработались, что забыли о романтике. Быстро покупайте свечи, вино и билеты в театр.

Лев

Львам не стоит сидеть и ждать, что кто-то сделает праздник для них, действуйте.

Дева

Внимательно относитесь к питанию, помните, что ничто так не подкосит, как легкомысленное к нему отношение.

Весы

Звезды рекомендуют посвятить день семье, детям и общению с домашними питомцами.

Скорпион

Лучше отказаться сегодня от дальних поездок и легкомысленных знакомств.

Стрелец

Стрельцы будут много работать, но деньги это принесет позже.

Козерог

Стоит обратить внимание на знаки судьбы, сны и случайные знакомства.

Водолей

Водолеям стоит отпустить ситуацию с финансами, все устроится, но не сейчас.

Рыбы

Если вы планировали путешествие, то лучше его отложить. Хороший день для детского праздника.

Хорошего вам дня!

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