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Точный прогноз на первый день недели: гороскоп на 4 ноября для всех знаков зодиака
Понедельник, 4 ноября, — хороший день для семейных праздников.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 4 ноября для всех знаков зодиака.
Овен
Совет звезд: не спорьте с начальством и не рассказывайте о своих планах коллегам.
Телец
Берегите здоровье, следите за питанием, возможно отравление.
Близнецы
У Близнецов очень хороший день для любовных подвигов, много нежности и внимания.
Рак
Раки так заработались, что забыли о романтике. Быстро покупайте свечи, вино и билеты в театр.
Лев
Львам не стоит сидеть и ждать, что кто-то сделает праздник для них, действуйте.
Дева
Внимательно относитесь к питанию, помните, что ничто так не подкосит, как легкомысленное к нему отношение.
Весы
Звезды рекомендуют посвятить день семье, детям и общению с домашними питомцами.
Скорпион
Лучше отказаться сегодня от дальних поездок и легкомысленных знакомств.
Стрелец
Стрельцы будут много работать, но деньги это принесет позже.
Козерог
Стоит обратить внимание на знаки судьбы, сны и случайные знакомства.
Водолей
Водолеям стоит отпустить ситуацию с финансами, все устроится, но не сейчас.
Рыбы
Если вы планировали путешествие, то лучше его отложить. Хороший день для детского праздника.
Хорошего вам дня!
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