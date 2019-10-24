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Стиль жизни

Гороскоп на 5 ноября для всех знаков зодиака

21:56 4 ноября 2019 41
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Вторник, 5 ноября, — день, когда возможны травмы, поэтому будьте аккуратнее.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 5 ноября для всех знаков зодиака.

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Овен

Рекомендуется выбрать домашний досуг или посетить культурное мероприятие.

Телец

Тельцам не стоит позволять себе инфантильное поведение, идти на поводу собственных слабостей и капризов.

Близнецы

Совет звезд: не посвящайте в ближайшие планы людей, которые склонны к зависти.

Рак

Раки получат от домочадцев и моральную помощь, и много знаков внимания.

Лев

Не рекомендуется часто бывать в многолюдных местах, контактировать с теми, кто недавно болел.

Дева

Плохой день для рискованных сделок, крупных финансовых операций, перемены места работы.

Весы

Возможно, придется выяснять отношения с родственниками, не дайте вывести вас из себя.

Скорпион

Есть шанс получить крупную премию или более высокий профессиональный разряд.

Стрелец

Совет звезд: не стоит отказываться от советов или моральной помощи со стороны тех, кто является для вас авторитетом.

Козерог

Есть возможность заработать определенную сумму в ходе перепродажи каких-то товаров.

Водолей

Весь позитив этого дня, скорее всего, сосредоточится в материальных делах. Но вы можете купить лотерейный билет.

Рыбы

На рабочем месте предстоит ужесточенная борьба с авралом. Друг сделает подарок.

Хорошего вам дня!

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