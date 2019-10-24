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Гороскоп на 5 ноября для всех знаков зодиака
Вторник, 5 ноября, — день, когда возможны травмы, поэтому будьте аккуратнее.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 5 ноября для всех знаков зодиака.
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Овен
Рекомендуется выбрать домашний досуг или посетить культурное мероприятие.
Телец
Тельцам не стоит позволять себе инфантильное поведение, идти на поводу собственных слабостей и капризов.
Близнецы
Совет звезд: не посвящайте в ближайшие планы людей, которые склонны к зависти.
Рак
Раки получат от домочадцев и моральную помощь, и много знаков внимания.
Лев
Не рекомендуется часто бывать в многолюдных местах, контактировать с теми, кто недавно болел.
Дева
Плохой день для рискованных сделок, крупных финансовых операций, перемены места работы.
Весы
Возможно, придется выяснять отношения с родственниками, не дайте вывести вас из себя.
Скорпион
Есть шанс получить крупную премию или более высокий профессиональный разряд.
Стрелец
Совет звезд: не стоит отказываться от советов или моральной помощи со стороны тех, кто является для вас авторитетом.
Козерог
Есть возможность заработать определенную сумму в ходе перепродажи каких-то товаров.
Водолей
Весь позитив этого дня, скорее всего, сосредоточится в материальных делах. Но вы можете купить лотерейный билет.
Рыбы
На рабочем месте предстоит ужесточенная борьба с авралом. Друг сделает подарок.
Хорошего вам дня!
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