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Настольные игры WARHAMMER 40000 — возможность повлиять на исход кровопролитной войны 41-го столетия
Увлекательные и жестокие, суровые и захватывающие, поглощающие все свободное время и заставляющие одновременно почувствовать себя тактиком, стратегом и главнокомандующим армией — все это о WARHAMMER 40 000!
Да-да, умиротворение и спокойствие здесь «не катит». Все завязано на многолетней кровопролитной войне по новым правилам Вселенной будущего, где сотни миров сражаются каждый за свою правду; где межзвездные путешествия и технологии, на которых они построены, поражают размахом и фантастичностью; где все сложнее удерживать баланс равновесия…
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Для тех, кто еще не в теме:
что такое WARHAMMER 40 000
- Настольная игра с миниатюрами, побившая все рейтинги популярности!
- Игра, которая охватила весь мир, и которая может похвастаться сотнями аналогов и версий.
- Кому придется по вкусу? Тем, кто в детстве играл солдатиками, ну, если и не оловянными, то пластиковыми уж точно.
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Суть игры — военные баталии, захватывающие сражения противостоящих войск, управлять которыми нужно по четко прописанным правилам, используя комплекс тактико-стратегических разработок для каждого вида сражений.
- Характерно, что производители игры не дают скучать своим фанатам. Правила, регламентирующие настольные игры warhammer 40 000 в плане сражений между различными фракциями, постоянно меняются и обрастают актуальными нововведениями, касающимися не только тактических и стратегических действия, но и элементов дипломатии и даже политики.
- Тематический жанр игры. 41 век… Фэнтези. Футуризм. Готика. Кровопролитная война. Баталии между различными фракциями, обладающими своим персональным вооружением, комплектом боевых единиц и индивидуальным кодексом воинов, что делает каждую фракцию узнаваемой по стилю игры.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».