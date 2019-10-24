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Настольные игры WARHAMMER 40000 — возможность повлиять на исход кровопролитной войны 41-го столетия

12:11 24 октября 2019 19
Настольные игры WARHAMMER 40000

Увлекательные и жестокие, суровые и захватывающие, поглощающие все свободное время и заставляющие одновременно почувствовать себя тактиком, стратегом и главнокомандующим армией — все это о WARHAMMER 40 000!

Да-да, умиротворение и спокойствие здесь «не катит». Все завязано на многолетней кровопролитной войне по новым правилам Вселенной будущего, где сотни миров сражаются каждый за свою правду; где межзвездные путешествия и технологии, на которых они построены, поражают размахом и фантастичностью; где все сложнее удерживать баланс равновесия…

И лишь ВЫ можете повлиять на исход событий!

Спросите как? Да легко!

Заходите в наш фантастический интернет-магазин настольных игр, погружайтесь с головой в тему звездных сражений и выбирайте настолки по вселенной warhammer 40 000 — сегодня это мегакруто!

Для тех, кто еще не в теме:

что такое WARHAMMER 40 000

  • Настольная игра с миниатюрами, побившая все рейтинги популярности!
  • Игра, которая охватила весь мир, и которая может похвастаться сотнями аналогов и версий.
  • Кому придется по вкусу? Тем, кто в детстве играл солдатиками, ну, если и не оловянными, то пластиковыми уж точно.
  • Суть игры — военные баталии, захватывающие сражения противостоящих войск, управлять которыми нужно по четко прописанным правилам, используя комплекс тактико-стратегических разработок для каждого вида сражений.
    • Характерно, что производители игры не дают скучать своим фанатам. Правила, регламентирующие настольные игры warhammer 40 000 в плане сражений между различными фракциями, постоянно меняются и обрастают актуальными нововведениями, касающимися не только тактических и стратегических действия, но и элементов дипломатии и даже политики.
  • Тематический жанр игры. 41 век… Фэнтези. Футуризм. Готика. Кровопролитная война. Баталии между различными фракциями, обладающими своим персональным вооружением, комплектом боевых единиц и индивидуальным кодексом воинов, что делает каждую фракцию узнаваемой по стилю игры.
  • От чего фанатеют фанаты игры? Несколько наборов WARHAMMER 40 000 можно объединить между собой, чтобы создать огромнейшую многочисленную армию. И тогда берегитесь все! Такие масштабные сражения могут занимать по времени несколько суток!!! Вот это и называется полным погружением в мир WARHAMMER 40 000!

В нашем интернет-магазине вы найдете:

  • стартовые наборы WARHAMMER 40 000 для новичков и крутые для профи;
  • бюджетные и более дорогие версии;
  • детали для сборки и апгрейда миниатюрных фигурок (под покраску);
  • журнальную продукцию, разъясняющую правила игр и рассказывающая предысторию Вселенной — то, с чего все началось…

Выбирайте! Покупайте! Погружайтесь с головой в WARHAMMER 40 000! И будьте максимально сосредоточены в выборе стратегии, которая приведет ваше войско к победе!

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