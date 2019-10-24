Стиль жизни

К чему готовиться: гороскоп на 5 ноября для всех знаков зодиака

Вторник, 5 ноября, — день, когда на работе стоит быть особенно активным.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 5 ноября для всех знаков зодиака.

Овен

Удачной будет покупка новых мобильных устройств или домашнего оборудования.

Телец

Тельцам сегодня рекомендуется во всем и всегда полагаться исключительно на себя.

Близнецы

Возможны проблемы с деньгами. Может, самое время поискать другую работу?

Рак

Совет звезд: будьте внимательнее в процессе новых знакомств и не стоит слишком спешить в процессе покупок.

Лев

Не рекомендуется менять партнера и подписывать договор, не выяснив все подробности сделки.

Дева

Совет звезд: лучшая позиция в чужих конфликтах — позиция миротворца.

Весы

Сегодня удачно сложится финансовая сфера, если не забудете подстраховаться.

Скорпион

Возможно, вы найдете весьма необычный источник доходов, который позволит не увольняться с нынешней должности.

Стрелец

Стрельцы сегодня могут смело идти к своему начальнику с любыми предложениями

Козерог

Плохой день для оформления кредита или страховки, а также для долгих перемещений в пространстве.

Водолей

Возможно денежные проблемы усугубятся, а бытовые вопросы окажутся запутанными.

Рыбы

Финансовая помощь придет со стороны малознакомого человека.

Хорошего вам дня!

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