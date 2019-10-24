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К чему готовиться: гороскоп на 5 ноября для всех знаков зодиака
Вторник, 5 ноября, — день, когда на работе стоит быть особенно активным.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 5 ноября для всех знаков зодиака.
Овен
Удачной будет покупка новых мобильных устройств или домашнего оборудования.
Телец
Тельцам сегодня рекомендуется во всем и всегда полагаться исключительно на себя.
Близнецы
Возможны проблемы с деньгами. Может, самое время поискать другую работу?
Рак
Совет звезд: будьте внимательнее в процессе новых знакомств и не стоит слишком спешить в процессе покупок.
Лев
Не рекомендуется менять партнера и подписывать договор, не выяснив все подробности сделки.
Дева
Совет звезд: лучшая позиция в чужих конфликтах — позиция миротворца.
Весы
Сегодня удачно сложится финансовая сфера, если не забудете подстраховаться.
Скорпион
Возможно, вы найдете весьма необычный источник доходов, который позволит не увольняться с нынешней должности.
Стрелец
Стрельцы сегодня могут смело идти к своему начальнику с любыми предложениями
Козерог
Плохой день для оформления кредита или страховки, а также для долгих перемещений в пространстве.
Водолей
Возможно денежные проблемы усугубятся, а бытовые вопросы окажутся запутанными.
Рыбы
Финансовая помощь придет со стороны малознакомого человека.
Хорошего вам дня!
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