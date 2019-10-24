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Гороскоп на 6 ноября для всех знаков зодиака
Среда, 6 ноября, — день, когда нельзя брать и давать деньги в долг.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 6 ноября для всех знаков зодиака.
Овен
Совет звезд: не пытайтесь выяснять отношения, дабы избежать ненужных конфликтов.
Телец
День подкинет важные дела или общественные мероприятия, вы со всем справитесь.
Близнецы
Среда — неблагоприятный день для интеллектуальных видов деятельности.
Рак
Ракам предстоит решать служебные проблемы, укреплять карьерные позиции, отстаивать авторитет.
Лев
Львы, вы рискуете упустить блестящие возможности, касающиеся карьеры, финансов, отношений с окружающими.
Дева
Совет звезд: если вас пригласят на какое-то торжественное мероприятие, возьмите с собой любимого человека.
Весы
Весы, аккуратнее обращайтесь с электроприборами и предметами бытовой химии.
Скорпион
На работе не исключены напряженные ситуации с коллегами и руководством.
Стрелец
Звезды рекомендуют спокойно заниматься своими делами, не вмешиваясь в проблемы окружающих.
Козерог
Возможна развлекательная поездка за город: например, на пикник или на дачу к знакомым.
Водолей
Хороший день для укрепления семейных отношений, гармонизации личной жизни, общения с детьми.
Рыбы
Кто-то из родственников окажет вам материальную помощь. Удачный день для покупки одежды и товаров для дома.
Хорошего вам дня!
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