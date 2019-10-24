Стиль жизни

Гороскоп на 6 ноября для всех знаков зодиака

Среда, 6 ноября, — день, когда нельзя брать и давать деньги в долг.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 6 ноября для всех знаков зодиака.

Овен

Совет звезд: не пытайтесь выяснять отношения, дабы избежать ненужных конфликтов.

Телец

День подкинет важные дела или общественные мероприятия, вы со всем справитесь.

Близнецы

Среда — неблагоприятный день для интеллектуальных видов деятельности.

Рак

Ракам предстоит решать служебные проблемы, укреплять карьерные позиции, отстаивать авторитет.

Лев

Львы, вы рискуете упустить блестящие возможности, касающиеся карьеры, финансов, отношений с окружающими.

Дева

Совет звезд: если вас пригласят на какое-то торжественное мероприятие, возьмите с собой любимого человека.

Весы

Весы, аккуратнее обращайтесь с электроприборами и предметами бытовой химии.

Скорпион

На работе не исключены напряженные ситуации с коллегами и руководством.

Стрелец

Звезды рекомендуют спокойно заниматься своими делами, не вмешиваясь в проблемы окружающих.

Козерог

Возможна развлекательная поездка за город: например, на пикник или на дачу к знакомым.

Водолей

Хороший день для укрепления семейных отношений, гармонизации личной жизни, общения с детьми.

Рыбы

Кто-то из родственников окажет вам материальную помощь. Удачный день для покупки одежды и товаров для дома.

Хорошего вам дня!

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