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Стиль жизни

Чего сегодня опасаться: гороскоп на 6 ноября для всех знаков зодиака

5:26 6 ноября 2019 171
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Сегодня не начинайте новых дел и не ссорьтесь с партнерами.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 6 ноября для всех знаков зодиака.

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Овен

Возможны разногласия в романтических отношениях. Постарайтесь усмирить ревность.

Телец

Будьте внимательней в диалогах с коллегами, возможно, кто-то из них хочет занять вашу должность.

Близнецы

На работе необходимо просчитывать каждый шаг, взвешивать каждое произнесенное слово.

Рак

Совет звезд: обратите внимание на состояние здоровья, обратитесь к врачу, если нужно.

Лев

Сегодня рабочие перспективы неплохи: можно одержать верх над соперниками, оставить конкурентов далеко позади.

Дева

Сегодня много времени отнимает обсуждение вопросов, которые неприятны вам и вашим близким.

Весы

День хорошо подходит для презентации ваших проектов, предложения каких-то нововведений.

Скорпион

Возможны профессиональные трудности, есть риск потерять работу, которой вы очень дорожите.

Стрелец

Предвидится везение в материальных делах. Не исключена серьезная покупка.

Козерог

Возможно, появятся разногласия с партнером по браку или с одним из родителей.

Водолей

Водолеям стоит приобрести лотерейный билет, сделать ставку на тотализаторе или принять участие в небольшом споре на деньги.

Рыбы

Совет звезд: в личной жизни не торопитесь менять все кардинально, переходите от старого к новому постепенно.

Хорошего вам дня!

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