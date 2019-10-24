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Чего сегодня опасаться: гороскоп на 6 ноября для всех знаков зодиака
Сегодня не начинайте новых дел и не ссорьтесь с партнерами.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 6 ноября для всех знаков зодиака.
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Овен
Возможны разногласия в романтических отношениях. Постарайтесь усмирить ревность.
Телец
Будьте внимательней в диалогах с коллегами, возможно, кто-то из них хочет занять вашу должность.
Близнецы
На работе необходимо просчитывать каждый шаг, взвешивать каждое произнесенное слово.
Рак
Совет звезд: обратите внимание на состояние здоровья, обратитесь к врачу, если нужно.
Лев
Сегодня рабочие перспективы неплохи: можно одержать верх над соперниками, оставить конкурентов далеко позади.
Дева
Сегодня много времени отнимает обсуждение вопросов, которые неприятны вам и вашим близким.
Весы
День хорошо подходит для презентации ваших проектов, предложения каких-то нововведений.
Скорпион
Возможны профессиональные трудности, есть риск потерять работу, которой вы очень дорожите.
Стрелец
Предвидится везение в материальных делах. Не исключена серьезная покупка.
Козерог
Возможно, появятся разногласия с партнером по браку или с одним из родителей.
Водолей
Водолеям стоит приобрести лотерейный билет, сделать ставку на тотализаторе или принять участие в небольшом споре на деньги.
Рыбы
Совет звезд: в личной жизни не торопитесь менять все кардинально, переходите от старого к новому постепенно.
Хорошего вам дня!
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.