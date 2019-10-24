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Спорт

Свитолина показала, как готовится к старту на главном итоговом турнире года (фото)

14:04 24 октября 2019 87
Свитолина показала, как готовится к старту на главном итоговом турнире года (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Первая ракетка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая восьмую строчку в мировом женском рейтинге, готовится к старту итогового турнира с участием лучших теннисисток мира, который пройдет в китайском Шэньчжене с 27 октября по 3 ноября, с призовым фондом 14 миллионов долларов.

Наша соотечественница выложила на своей странице в Instagram фото с тренировочного корта. «Затишье перед бурей», — подписала снимок Элина.

Также украинка разместила на своей странице ролик, подготовленный WTA, в котором показан путь Свитолиной на прошлогоднем турнире вплоть до финала и поднятия над головой почетного кубка. «Чрезвычайно взволнованна по поводу того, что третий раз буду выступать на итоговом турнире года. Готова к битве!» — поделилась своими эмоциями теннисистка.

Напомним, что кроме Свитолиной, также в турнире примут участие Эшли Барти (Австралия, 1-я), Каролина Плишкова (Чехия, 2-я), Наоми Осака (Япония, 3-я), Бьянка Андрееску (Канада, 4-я), Симона Халеп (Румыния, 5-я), Петра Квитова (Чехия, 6-я), и Белинда Бенчич (Швейцария, 7-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ястремская стартовала с тяжелой победы над хорваткой Векич на малом итоговом турнире.

Фото Jimmie 48, Instagram Элины Свитолиной

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