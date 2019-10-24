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С весом 220 кг я мог сесть на шпагат: откровения бывшего участника «Зважені та щасливі»

В четверг, 24 октября, состоится эфир девятого выпуска самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі» (СТБ). К экспертам присоединятся хореографы Алена Шоптенко и Максим Ежов. Пары участников будут танцевать в сексуальных образах, чтобы раскрыть и осознать личную привлекательность и избавиться от комплексов. Оценивать их артистизм будут народный артист Украины Григорий Чапкис и телеведущая Леся Никитюк. Напомним, Рима Пенджиева откровенно рассказала о закулисье проекта.

На восьмой неделе проект покинул 28-летний Николай Крицкий из села Романиха. Он пришел на реалити с весом 223 килограмма и мечтой похудеть ровно в два раза.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Николай рассказал о своем рационе питания, признался в слабостях и пообещал вернуться в проект победителем.

— Я продолжаю заниматься, поддерживать форму и придерживаться диеты, — сказал Николай. — Сейчас все делаю дома, в селе, а в начале декабря приеду в Киев и до финала буду уже там продолжать подготовку. Очень хочется всех удивить! Пока мои занятия заключаются в утренней и вечерней пробежках, работе со штангой.

— Уходят килограммы?

— Да, хотя, конечно, не так, как это было на проекте. Надо признать, что заниматься самому дома, без постоянного контроля, достаточно тяжело.

— Обидно было покидать реалити?

— Да. Обиднее всего было то, что против меня проголосовали ребята из моей же команды. Хотя до этого у нас было негласное правило, что мы не голосуем против своих. Почему так получилось со мной? Сказать сложно. Но на самом деле я обиды не держу.

— Не жалеете, что приняли участие в проекте?

— Ни минуты не пожалел. Во мне произошли такие перемены, что тут даже не может быть других мнений. Я стал иначе себя ощущать и физически и морально. Я перестал курить, употреблять спиртные напитки. Постоянно занимаюсь спортом.

— Какой у вас сейчас режим питания?

— Он не менялся со времени проекта. Я ем четыре раза в день. Иногда, правда, позволяю себе запрещенные продукты. Могу раз в две-три недели съесть небольшой кусочек торта — ну не могу устоять. Потом занимаюсь еще активнее. Я сам себе готовлю. Как только вернулся из проекта, со мной вместе на диету села и невестка. Говорит, хочу попробовать. У нее был вес 96 килограмм, за пять недель она скинула 12 килограмм. Потом забеременела и стала есть все, что ей положено.

— Что составляет рацион вашего питания?

— Из мяса — это в основном птица. Ем рыбу, много овощей. Они у меня свои, с огорода. Хлеб не ем совсем, хотя мне разрешен кусочек в день цельнозернового бездрожжевого хлеба. Из каш ем только гречку, иногда перловую. Из фруктов — яблоки, апельсины и киви. Правда, их употреблять разрешено только на второй завтрак, около 12 часов дня.

— Какая неделя на проекте далась вам тяжелее всего?

— Это была четвертая неделя, когда я попал в зону риска, под «желтую линию». Очень переволновался тогда, понимая, что могу запросто вылететь из проекта. Было тяжело, не хотелось с этим мириться. Я тогда скинул совсем немного, но в итоге команда таки проголосовала за меня. Помню, с каким облегчением я тогда выдохнул. Просто, попадая в такой проект, тебе хочется идти все дальше и дальше. Даже несмотря на то, что первые полторы недели всем участникам очень тяжело. Это и понятно — я не занимался спортом, а тут сразу активные тренировки. Крепатура была ужасная, болели практически все мышцы тела! Тяжело было привыкнуть и к питанию, после того как дома ел все, что хотел. Но прошли две недели, и я вошел в колею. До такой степени, что даже тренировки пошли в кайф!

— Помните ощущения, когда скинули первые килограммы?

— Я сбросил пять килограммов, но они вообще не ощущались на фоне моих более чем 200 килограммов. Наверное, только на пятой неделе, когда у нас был конкурс «горка», я вдруг понял, что мне стало гораздо легче владеть своим телом. Все футболки, в которых я приехал на проект, стали мне велики. Сейчас кофта, которую мне выдали на проекте, и она была в обтяжку, болтается на мне, как на вешалке.

— Сколько вы скинули?

— Я ушел с проекта с весом 191 килограмм. Скинул 35 килограммов. Потом за две недели дома еще восемь. Получается, что я стал регулярно сбрасывать вес — в неделю по 2−3 килограмма. Так что, посмотрим, что покажут весы на финале. По крайней мере, я буду стараться победить.

— Как случилось, что вы набрали такой большой вес?

— Я с самого детства был полненьким мальчиком. Потом килограммы постепенно прибавлялись и прибавлялись. Несколько раз было, что за лето я сбрасывал по десять килограмм. Это все из-за того, что это время — достаточно активное в селе. Но наступала зима, килограммы возвращались и к ним добавлялись еще новые.

— И вы таки решились на проект?

— Да, я стал уже слишком большой, просто не мог влезть ни в какую одежду. Понял, что надо что-то делать. Три раза подавал свою анкету на проект «Зважені…», но мне все время отказывали. И вот четвертый раз таки попал. Все это время меня поддерживали родители и друзья. Говорили, что у меня получится. Хотя, когда я подавал свою заявку уже в четвертый раз, никому не сказал, чтобы не расстраивать. И тут меня взяли!

— В этом сезоне участники не только худеют, но и учатся строить отношения. Вы нашли себе пару?

— Признаюсь, на проекте мне была симпатична Тамара. Но на самом деле о том, чтобы завязать отношения во время реалити, не было и речи. Слишком сложный график и режим тренировок.

— Что посоветуете тем, кто сейчас раздумывает об участии?

— Надо подавать заявку и добиваться своего. Честно говоря, если б можно было, я бы еще раз пошел на проект.

— Какой вес вы хотите иметь в идеале?

— Хочу похудеть до 120 килограммов. При моем росте 190 сантиметров, это было бы идеально. Получается, я скинул бы половину себя. Сейчас я вешу 167 килограмма, осталось не так много.

— Николай, как вы жили с весом более двухсот килограммов?!

— Знаете, я со своими 220 килограммами мог сесть на шпагат! Даже не знаю, как это у меня получалось. С мышцами у меня всегда был порядок. Вес собирался в основном на животе. Так что, если скину прилично, то, возможно, придется обрезать лишнюю кожу.

Ранее бывший участник «Зважених…» Александр рассказал, что помешало ему дальше участвовать в проекте.

Одна из самых противоречивых участниц реалити откровенно рассказала, чем пожертвовала ради проекта.

А диетолог «Зважених та щасливих» неожиданно призналась в собственных проблемах с весом.



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