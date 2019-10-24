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САП имеет три экспертизы, подтверждающие законность "Роттердам+", — эксперт
САП имеет минимум три экспертизы, подтверждающие правильность формулы «Роттердам+», но ее они не интересовали, поскольку не позволяли рассчитать мифические убытки и предъявить обвинение. Об этом написал экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк на своей странице в Facebook, ссылаясь на интервью адвоката Натальи Дригваль.
Экс-глава НКРЭКУ также обратил внимание на методы, которыми сторона обвинения пыталась получить от экспертов необходимые следствию выводы: путем манипуляций с вопросами и подталкивая экспертов к «правильным» ответам:
«Long-read о деле с юридическими нюансами по делу „Роттердам+“. Несколько интересных цитат:
1 Орган обвинения пытался всеми средствами, меняя по нескольку раз вопрос, получить от экспертов желаемые ответы, которые бы подтвердили версию следствия о необоснованности формулы „Роттердам+“ и наличие мифических убытков.
2 В настоящее время подтвержден факт, что САП получила минимум три, я подчеркиваю, три экспертных вывода, которые подтвердили корректность формулы.
3 Но их не интересовали такие выводы, поскольку они не позволяли рассчитать „убытки“ и сформулировать подозрение».
Напомним, адвокат Ирина Одинец заявила, что САП сознательно скрывает от суда результаты экспертизы по «Роттердам+», подтверждающие обоснованность формулы. fakty.ua/314 202 А адвокат подозреваемых по делу «Роттердам+» со стороны ДТЭК Наталья Дригваль сообщила, что САП получила минимум три экспертных вывода, которые подтвердили корректность формулы. Однако это не устроило следствие, и НАБУ заказало экспертизу в СБУ.
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