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Рыба на гриле: легкий рецепт, мангал не обязателен (фото)
Рыба на гриле — что может быть вкуснее! Особенно хорошо ее готовить на природе, тем более что осень в этом году радует теплом. Рыба на гриле — настоящий деликатес, ее подают в фешенебельных ресторанах. Но это блюдо можно легко приготовить и дома. Правда, необходимо знать некоторые тонкости.
Рецептом деликатеса с «ФАКТАМИ» поделился кулинар из Ташкента Раджив Закиров.
— Блюдо несложное в приготовлении, — говорит Раджив Закиров. — Очень вкусна на гриле дорада. Но по этому же рецепту можно приготовить и другую рыбу. Подойдут форель, сибас, судак и даже карасики. С удовольствием поделюсь рецептом.
Дорада на гриле
Для приготовления блюда понадобятся такие продукты:
- дорада — 1 шт;
- оливки — 60−70 г;
- помидоры черри — 40−50 г;
- каперсы — 20 г;
- белое вино (сухое) — 100 мл;
- оливковое масло — 50 г;
- лимон — ¼ шт;
- тимьян — пара веточек;
- чесночное пюре (чеснок перемолотый блендером с добавлением растительного масла);
- куркума — щепотка (на кончике ножа);
- соль и черный молотый перец по вкусу;
- декор (красный перец, сушеные черные оливки, салат фризе, листья базилика).
Рыбу очистить от внутренностей, промыть и сделать на тушке несколько неглубоких надрезов. Посолить, поперчить и смазать оливковым маслом с чесноком. Полить соком лимона, добавить тимьян. Отставить на 5—10 минут для маринования. Затем переложить на решетку — и готовить на гриле. Если нет мангала с углями, обжариваем рыбу на обычной сковороде-гриль.
На гриле запекаем рыбу по 7—8 минут с каждой стороны. Если готовим на сковороде-гриль, то после обжаривания можно поместить рыбу в духовку на 3—4 минуты и довести до готовности при температуре 190 °C.
— Как готовится соус?
— В сотейник выливаем вино, доводим до кипения и добавляем туда оливки, черри и куркуму, по вкусу солим и перчим, варим около минуты. Затем выкладываем рыбу, по кругу — соус и декор.
— Какие тонкости нужно знать при приготовлении рыбы?
— Лучше готовить охлажденную рыбу, а не замороженную. Используйте лимон для мариновки. Обрежьте жесткие плавники, чтобы рыбу было легче чистить. Если рыба пахнет тиной, советую подержать ее немного в воде с пряностями. Для этого подойдут чеснок, эстрагон, тимьян.
— Какое блюдо посоветуете приготовить к рыбе?
— Прекрасно рыба сочетается с гарниром — картофельным пюре.
— А что предложите для рыбного ужина в качестве закуски?
— К примеру, салат из киноа и авокадо.
Салат из киноа и авокадо
Из расчета на порцию возьмите микс зелени — 100 г (латук, фризе, руккола, радиччио) Отварите киноа — 30—40 г Также понадобятся половинка авокадо и мякоть половины апельсина, оливковое. масло — 40 мл, бальзамик — 20 г, соль, черный молотый перец — по вкусу. Смешать микс зелени с киноа, добавить масло и бальзамик, посолить и поперчить. Перемешать. Сверху дополнить мякотью апельсина и авокадо.
— Думаю, очень вкусно.
— А еще советую приготовить овощную закуску с пармезаном.
Овощная закуска с пармезаном
Ингредиенты:
- баклажан — 1 шт;
- помидоры черри — 5−6 шт;
- луковица — 1 шт (маленькая);
- болгарский перец 1 шт;
- кинза свежая;
- пармезан 50 г;
- соль;
- перец;
- кинза сухая;
- орегано;
- растительное масло для жарки.
Разрезать баклажан на две части в длину, положить на противень, посолить, подмаслить немного и запекать при 180 °C около 15 минут. Затем аккуратно извлечь мякоть (стараемся не повредить кожицу баклажанновых «лодочек»). Лук и болгарский перец нарубить мелкими кубиками, черри разрезать пополам. Мякоть нарубить хаотично. На разогретом масле обжарить лук и перец. Добавить мякоть баклажанов и помидоры, заправить все специями. Переложить в «лодочки», посыпать тертым сыром и отправить в духовку на 2—3 минуты при 180 °C. При подаче посыпать свежей кинзой!
— Раджив, вы бывали в Киеве?
— Пока нет, но с радостью приеду в столицу Украины. Знаю, что Киев — очень красивый город, у вас есть Театр оперы и балета имени Тараса Шевченко, а у нас в Ташкенте — улица, которая носит имя украинского поэта. Очень хотелось бы увидеть Золотые ворота, знаменитые киевские соборы. Интересно попробовать блюда украинской кухни — например, борщ. Украинская кухня — это и знаменитые котлеты по-киевски, и вареники со шкварками и киевский торт. А также зразы, голубцы, галушки, холодец, крученики…
К слову, я очень люблю готовить мясо и рыбу. Но не меньше меня привлекает и кондитерское искусство.
— Как вы стали кулинаром?
— Все началось с того, что я не поступил в вуз. С детства хотел стать врачом, как мой дед. Долго и усердно готовился, а в итоге — провалил экзамены. До следующего поступления было время, и я, сидя дома, начал готовить. Перечитал множество книг и брошюр, выискивал рецепты в интернете, вырезал из газет, смотрел кулинарные передачи и шоу. Рецепты применял на практике. В какой- то момент я понял, что у меня получается. И так втянулся в кулинарию, что уже не мог остановиться.
Начал практику с ресторана, в котором был и посудомойщиком, и грузчиком,. Потом перешел в ряды поваров и готовил с огромным удовольствием. А спустя время, уже в другом ресторане, стал шеф-поваром. Сейчас заканчиваю вуз по специальности «технолог пищевого производства».
— Известно, что человеку творческому необходимо вдохновение. В чем вы его черпаете?
— Моя работа и есть для меня главный источник вдохновения. Мною всегда движет мысль, что мое блюдо понравится людям и они захотят попробовать его вновь.
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Фото из альбома Раджива Закирова
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