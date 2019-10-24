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Утечки информации происходят все чаще: как обезопасить собственный сайт от злоумышленников?
Утечки данных пользователей — это события, которые случаются не слишком часто, чтобы стать привычным делом, но и не слишком редко, чтобы забыть о такой опасности.
Из последних громких событий в этой сфере вспомним взлом хостинг-провайдера Hostinger, когда мошенники получили доступ к информации более чем 14 миллионов пользователей. До этого инцидента произошла утечка информации с сайта Luscious — в свободном доступе оказалось более миллиона учетных записей пользователей.
На месте таких крупных ресурсов нередко оказываются и более мелкие компании, поэтому надежный хостинг — ukraine.com.ua — это то, что подходит владельцам сайтов, которые хотят защитить свои ресурсы от посягательства злоумышленников.
Критерии для выбора провайдера
Чтобы не ошибиться с поиском надежного хостера, рекомендуется ориентироваться на следующие моменты:
- Наличие собственных дата-центров, современного технического оснащения, ПО. Чем выше уровень автоматизации процессов, тем выгоднее для клиента.
- Расположение дата-центров. Оптимальным вариантом считается такой, при котором дата-центры находятся недалеко от места, где располагается сам клиент — его компания, основные ресурсы. Для тех клиентов, бизнес которых направлен на разные страны, большим преимуществом будет, если технические мощности провайдера разбросаны по миру.
- Время работы на рынке. 10—15 лет — это уже тот уровень, на который можно положиться. Компании с таким опытом начинали тогда, когда технические ресурсы были гораздо слабее, они росли и развивались вместе с клиентами — поэтому все процессы отлажены на 100%.
- Разнообразие услуг и тарифных планов, большое внимание к безопасности клиента, включая защиту от DDoS-атак.
- Хорошая техническая поддержка. Надежная поддержка работает круглосуточно, отвечает оперативно и в состоянии помочь с решением любого вопроса, будь то поиск нужного тарифа или серьезная техническая проблема.
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