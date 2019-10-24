Всемирный день мужчин: открытки и душевные поздравления

Общество и люди

В первую субботу этого месяца, 2 ноября, отмечается Всемирный день мужчин.

«ФАКТЫ» сделали подборку красивых поздравлений и открыток для мужчин.

Всем мужчинам: храбрым, сильным,

Деловым, красивым, стильным,

Искренним, надежным, верным

И во всех делах примерным —

В этот день, без исключения,

Посвящаем поздравления.

Быть любимцами удачи

Пожелаем вам в придачу,

Бодрость духа не терять

И во всем преуспевать!

***

Поздравляем мы сегодня

Настоящих всех мужчин,

Ваш, мужчины, нынче праздник

Пожелать мы вам хотим,

Чтоб опорой крепкой были

В жизни женщин дорогих,

Чтобы мужество и силу

Сохраняли вы для них,

Слово вы всегда держите,

Будьте смелыми всегда

И чтобы горести и беды

Не встречались никогда!

***

Тебя чтобы поздравить,

Не надо мне причин.

Тем более сегодня

Всемирный день мужчин!

Ты сильный, смелый, храбрый,

Надежный, как скала.

И отвечаешь честно

За все свои слова.

Мужчина настоящий,

Во всем авторитет,

Найдешь всегда ты выход,

Спасешь от разных бед.

Желаю быть счастливым,

Любимым, дорогим.

Непросто быть мужчиной,

Особенно таким!

***

Сегодня день мужчин всемирный,

Мы от души вас поздравляем.

Мужчины, мы вас любим сильно,

Без вас грустим мы и скучаем!

Желаем вам здоровья много,

Опорой нашей оставайтесь,

Друзей, любви, жить долго-долго

И спорить с нами не пытайтесь.

Напомним, ранее ученые выяснили, почему мужчины проигрывают в спорах женщинам.

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