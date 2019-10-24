- 16:41 Девять известных нардепов заявили о готовности взять Дубневича на поруки
- 16:36 Дмитриевская поминальная суббота: что обязательно нужно сделать в этот день
- 16:17 Гороскоп на 2 ноября для всех знаков зодиака
- 16:12 Дифтерия в Украине: в Минздраве рассказали о ситуации с вакциной
- 16:04 ВСУ завершили отвод войск в Золотом: что дальше
- 16:04 Всемирный день мужчин: открытки и душевные поздравления
- 15:49 Стало известно, сколько заработают Альварес и Ковалев за чемпионский бой
- 15:42 Полицейские зверски сломали мужчине ногу: в Мариуполе разгорается громкий скандал
- 15:29 День ангела Артема: поздравления и яркие открытки
- 15:23 Политолог заподозрил Зеленского в усилении сотрудничества с Коломойским
- 15:20 Тарута, Рабинович, Левочкина: названы самые злостные нардепы-прогульщики октября
- 15:20 Супертеплая осень побила в октябре сразу четыре рекорда в Украине
Всемирный день мужчин: открытки и душевные поздравления
В первую субботу этого месяца, 2 ноября, отмечается Всемирный день мужчин.
«ФАКТЫ» сделали подборку красивых поздравлений и открыток для мужчин.
Всем мужчинам: храбрым, сильным,
Деловым, красивым, стильным,
Искренним, надежным, верным
И во всех делах примерным —
В этот день, без исключения,
Посвящаем поздравления.
Быть любимцами удачи
Пожелаем вам в придачу,
Бодрость духа не терять
И во всем преуспевать!
***
Поздравляем мы сегодня
Настоящих всех мужчин,
Ваш, мужчины, нынче праздник
Пожелать мы вам хотим,
Чтоб опорой крепкой были
В жизни женщин дорогих,
Чтобы мужество и силу
Сохраняли вы для них,
Слово вы всегда держите,
Будьте смелыми всегда
И чтобы горести и беды
Не встречались никогда!
***
Тебя чтобы поздравить,
Не надо мне причин.
Тем более сегодня
Всемирный день мужчин!
Ты сильный, смелый, храбрый,
Надежный, как скала.
И отвечаешь честно
За все свои слова.
Мужчина настоящий,
Во всем авторитет,
Найдешь всегда ты выход,
Спасешь от разных бед.
Желаю быть счастливым,
Любимым, дорогим.
Непросто быть мужчиной,
Особенно таким!
***
Сегодня день мужчин всемирный,
Мы от души вас поздравляем.
Мужчины, мы вас любим сильно,
Без вас грустим мы и скучаем!
Желаем вам здоровья много,
Опорой нашей оставайтесь,
Друзей, любви, жить долго-долго
И спорить с нами не пытайтесь.
Напомним, ранее ученые выяснили, почему мужчины проигрывают в спорах женщинам.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!