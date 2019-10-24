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Общество и люди

Всемирный день мужчин: открытки и душевные поздравления

16:04 1 ноября 2019 105
День мужчин
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В первую субботу этого месяца, 2 ноября, отмечается Всемирный день мужчин.

«ФАКТЫ» сделали подборку красивых поздравлений и открыток для мужчин.

День мужчин

Всем мужчинам: храбрым, сильным,
Деловым, красивым, стильным,
Искренним, надежным, верным
И во всех делах примерным —
В этот день, без исключения,
Посвящаем поздравления.
Быть любимцами удачи
Пожелаем вам в придачу,
Бодрость духа не терять
И во всем преуспевать!

День мужчин

***
Поздравляем мы сегодня
Настоящих всех мужчин,
Ваш, мужчины, нынче праздник
Пожелать мы вам хотим,
Чтоб опорой крепкой были
В жизни женщин дорогих,
Чтобы мужество и силу
Сохраняли вы для них,
Слово вы всегда держите,
Будьте смелыми всегда
И чтобы горести и беды
Не встречались никогда!

День мужчин

***
Тебя чтобы поздравить,
Не надо мне причин.
Тем более сегодня
Всемирный день мужчин!

Ты сильный, смелый, храбрый,
Надежный, как скала.
И отвечаешь честно
За все свои слова.

Мужчина настоящий,
Во всем авторитет,
Найдешь всегда ты выход,
Спасешь от разных бед.

Желаю быть счастливым,
Любимым, дорогим.
Непросто быть мужчиной,
Особенно таким!

День мужчин

***
Сегодня день мужчин всемирный,
Мы от души вас поздравляем.
Мужчины, мы вас любим сильно,
Без вас грустим мы и скучаем!

Желаем вам здоровья много,
Опорой нашей оставайтесь,
Друзей, любви, жить долго-долго
И спорить с нами не пытайтесь.

День мужчин

Напомним, ранее ученые выяснили, почему мужчины проигрывают в спорах женщинам.

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