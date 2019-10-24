Объем и широкие плечи: названы самые модные свитера сезона (фото)

Стиль жизни

Осень — это время, когда хочется утеплиться и достать из шкафа любимый свитер. Ведь, что может согреть лучше него в холодный и ветреный день? Вязаные, из плотной ткани, однотонные или с принтами — тренды на свитера меняются от сезона к сезону. Дизайнеры говорят, что нынешней осенью и зимой будут актуальны объемные свитера крупной вязки и предлагают носить их с широкими брюками и расклешенными юбками. В тренде по-прежнему мода девяностых годов. Специально для «ФАКТОВ» стилист проекта «Ранок з Україною» («Украина») Ольга Нагорная рассказала, какие свитера в тренде в новом сезоне, с чем их сочетать и от каких фасонов стоит на время отказаться.

— Самые модные свитера этого сезона достаточно просты в исполнении, — говорит Ольга. — Они в так называемом «бабушкином» стиле. Думаю, в гардеробе у любой девушки есть подобная вещь, доставшаяся ей в наследство от мамы. Обычно у таких свитеров круглый ворот, но если он V-образный, то не стоит паниковать — носите этот свитер с тонким гольфом. Кстати, подобный образ может идеально завершить плиссированная юбка в клетку и ботинки на грубой, трековой подошве. Единственная деталь — не забывайте в таком случае подчеркнуть талию ремнем или заправить в юбку переднюю часть свитера.

— Какими должны быть рукава модного свитера?

— В этом сезоне в моде необычные, длинные и объемные рукава. Не бойтесь покупать такие изделия — они совсем не полнят, а наоборот отвлекают внимание от объемов. Если вы остановили свой выбор на свитере с такими рукавами, то лучше всего, чтобы его вязка была мелкая, без всевозможных «кос» и сложных деталей. Помните, что свитера, связанные вручную, всегда смотрятся очень стильно и оригинально.

— Какой цвет ниток лучше всего подобрать?

— В моде пастельные оттенки — они должны быть максимально приближены к натуральным. Даже, если на вашем свитере есть пуговицы, то они тоже должны быть сделаны под натуральные материалы — скажем, кожаные, железные или обтянутые нитками.

— Объемные свитера крупной вязки по-прежнему в моде?

— Да, они актуальны, поскольку сейчас в моде все, что носили в девяностые годы. А это было как раз время таких свитеров. Кстати, что касается сочетаний вещей, то они тоже должны иметь отсыл к моде прошлых лет. Например, объемные свитера стоит заправлять в широкие джинсы с высокой талией.

— А если в гардеробе сохранились расклешенные джинсы, с чем их носить?

— Сейчас очень актуальны свитера, у которых спущена линия плеча. Вот такую вещь и попробуйте совместить с джинсами-клеш. Но, помните, что клеш должен идти не от бедра, а от колена. Потому что брюки, широкие от бедра, будут вас немного полнить.

— Значит, от всех обтягивающих свитеров в своем гардеробе стоит избавиться?

— Надо помнить, что мода циклична. Поэтому, если у вас есть любимый свитер, который сейчас не очень актуален, все же не спешите с ним расставаться. Возможно, через пару лет вы сможете блистать в нем, как первая модница. Но сейчас действительно стоит его отложить. Практически все дизайнеры предлагают объемные, безразмерные свитера. Знаете, я бы сказала, что в моду возвращаются образы а-ля Алла Пугачева.

— Знаменитые балахоны?!

— Да, только сейчас их называют объемными пончо. И помните, что чем шире и длиннее такое одеяние, тем оно красивее. В идеале пончо должно быть из качественной шерсти. Самая актуальная расцветка — клетка. Главное в таком образе — не забыть подчеркнуть свою талию поясом. Иначе среди складок материала можно просто потеряться.

— С чем надо носить такие пончо?

— Одно из главных правил — ни в коем случае не надо носить такую вещь с широкими брюками. Иначе можно превратиться просто в огромную гору из ткани, потеряв женственность. Идеальный вариант — это сочетать пончо с облегающими брюками или узкими джинсами.

— Актуальны ли по-прежнему фасоны свитеров с широкими плечами?

— Конечно. Правда, это достаточно смелая модель и она подойдет тем, кто любит привлекать к себе внимание. Свитер с широкими плечами — это ультрамодная модель. Кстати, он прекрасно сочетается с классическими брюками. В таком случае этот образ прекрасно подойдет для работы, где вы непременно окажетесь в центре внимания.

— В минувшем сезоне были популярны свитера с надписями и рисунками.

— Это, скорее, относится к более спортивным свитшотам. В этом сезоне никаких кардинальных изменений не произошло. Другое дело — вязаные свитера. Я советую заранее продумывать, с чем вы будете их сочетать. Для того, чтобы носить такую вещь с максимальным количеством брюк или юбок, следует придерживаться все же нюдовых оттенков — нейтральных. Также сейчас невероятно модны принты «шахматная доска» и «тай-дай». Последний еще называется «радужным», самую большую популярность он получил во времена хиппи. В тренде и стиль «Франкенштейна», когда в одном свитере одновременно объединены разные принты в разных цветах. Это смотрится очень ярко и празднично. К свитеру с подобными принтами надо подбирать совершенно нейтральный, спокойный низ. Основной акцент в таком образе, конечно, будет сделан на верхнюю часть вашего наряда.

Ранее в «ФАКТАХ» — украинский стилист Джулия Помошко рассказала о пяти модных цветах осеннего сезона и о том, как их сочетать.

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