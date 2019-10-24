24.85 / 25.14 27.53 / 27.98
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Украину идет похолодание: прогноз погоды на пятницу 25 октября

17:40 24 октября 2019 336
погода
Инф. «ФАКТОВ»

Украину постепенно покидает тепло. В пятницу, 25 октября, в большинстве областей похолодает. Дождей не ожидается, похода будет сухой и ветреной. Синоптики прогнозируют южный ветер, 3−8 м/с.

Тепло будет лишь в Закарпатской области, где днем воздух прогреется до 23 градусов тепла. В остальных регионах дневные температуры будут колебаться от 14−16 градусов в северных областях, до 16−18° в центре и на востоке.

карта

Из опасных погодных явлений ожидается туман. На дорогах ночью и в первой половине дня 25 октября видимость сократится до 200−500 метров. Водителей просят включать вместе с ближним светом противотуманные фары, не забывать о безопасной скорости и дистанции, избегать резких маневров на дороге, при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию.

Напомним, синоптики, опрошенные «ФАКТАМИ», сошлись на том, что наиболее ощутимое похолодание придет в Украину с 28 октября. Об этом в материале «Первые морозы и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

осень в саду

Первые морозы и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время

Минимальный трудовой стаж

В Украине с октября повысили трудовой стаж: кто сможет рассчитывать на пенсию (видео)

Тина Кароль

Копия папы: Тина Кароль показала подросшего сына (фото)

Королева Елизавета

Королева Елизавета удивила платьем, в узоре которого прятались белки и совы (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер