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В Украину идет похолодание: прогноз погоды на пятницу 25 октября
Украину постепенно покидает тепло. В пятницу, 25 октября, в большинстве областей похолодает. Дождей не ожидается, похода будет сухой и ветреной. Синоптики прогнозируют южный ветер, 3−8 м/с.
Тепло будет лишь в Закарпатской области, где днем воздух прогреется до 23 градусов тепла. В остальных регионах дневные температуры будут колебаться от 14−16 градусов в северных областях, до 16−18° в центре и на востоке.
Из опасных погодных явлений ожидается туман. На дорогах ночью и в первой половине дня 25 октября видимость сократится до 200−500 метров. Водителей просят включать вместе с ближним светом противотуманные фары, не забывать о безопасной скорости и дистанции, избегать резких маневров на дороге, при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию.
Напомним, синоптики, опрошенные «ФАКТАМИ», сошлись на том, что наиболее ощутимое похолодание придет в Украину с 28 октября. Об этом в материале «Первые морозы и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время».
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