- 18:20 Договорившись с Кличко Офис президента теряет возможность перезагрузить власть в Киеве — эксперт
- 18:15 Арахамия проверился на полиграфе: «Я устал»
- 18:15 Для тех, кому за 55: Владимир Дубинский помог пожилым людям освоить интернет
- 18:05 С весом 220 кг я мог сесть на шпагат: откровения бывшего участника «Зважені та щасливі»
- 18:02 Не тот гимн включили: УЕФА оштрафовал Францию на 20 тысяч евро
- 17:56 Жгучая брюнетка: Катя Осадчая удивила сменой имиджа
- 17:43 Доллар снова подорожал: курс валют на выходные
- 17:40 В Украину идет похолодание: прогноз погоды на пятницу 25 октября
- 17:11 Боевики из гранатометов обстреляли сотрудников «Луганскводы»
- 16:59 Польша упрощает трудоустройство для украинцев: что происходит
- 16:56 Взрыв под Одессой: появились новые детали о пострадавших курсантах
- 16:44 Скандал вокруг Зеленского с Трампом: в США дали месяц на публикацию документов об Украине
Доллар снова подорожал: курс валют на выходные
В пятницу, 25 октября, курс доллара вырастет на 22 копейки. Эти изменения продолжают тенденцию последних недель. Об изменении курса сообщает ТСН.ua.
Национальный банк Украины определил официальные курсы валют на пятницу, 25 октября. Они будут действовать и в ближайшие выходные дни — субботу и воскресенье.
С пятницы доллар США вырастет и будет стоить 25,11 грн. В четверг, 24 октября, он стоил всего 24 грн 89 коп.
Ранее сообщалось, что эксперты проанализировали ситуацию с курсами валют и дали прогноз, каким будет курс доллара в ближайшее время. Кроме того, прогноз по курсу доллара к гривне вплоть до конца 2024 года дали и представители Международного валютного фонда.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...