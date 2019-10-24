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Деньги

Доллар снова подорожал: курс валют на выходные

17:43 24 октября 2019 149
Доллар дорожает
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 25 октября, курс доллара вырастет на 22 копейки. Эти изменения продолжают тенденцию последних недель. Об изменении курса сообщает ТСН.ua.

Национальный банк Украины определил официальные курсы валют на пятницу, 25 октября. Они будут действовать и в ближайшие выходные дни — субботу и воскресенье.

С пятницы доллар США вырастет и будет стоить 25,11 грн. В четверг, 24 октября, он стоил всего 24 грн 89 коп.

Ранее сообщалось, что эксперты проанализировали ситуацию с курсами валют и дали прогноз, каким будет курс доллара в ближайшее время. Кроме того, прогноз по курсу доллара к гривне вплоть до конца 2024 года дали и представители Международного валютного фонда.

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