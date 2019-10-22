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Доллар в Украине будет дорожать: эксперт озвучил свежий прогноз
Курс доллара плавно, но почти непрерывно растет с конца позапрошлой недели. К понедельнику, 21 октября, все курсы, за исключением курса продажи наличного доллара, преодолели отметку 25 грн.
Старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб дал прогноз, что через неделю доллар на межбанке может торговаться вблизи 25,4 грн, а наличный доллар в банках — около 25,2−25,5 грн.
Ранее сообщалось, что главный кредитор Украины Международный валютный фонд скорректировал прогноз на 2019 год и ожидает укрепления украинской валюты по отношению к доллару США, если сравнивать с показателем за 2018 год. В фонде считают, что курс к концу текущего года составит 26,75 гривны за доллар, это на 1,6% выше итогового показателя за 2018 год — 27,20 грн за доллар.
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