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Из аэропорта «Борисполь» в Киев сегодня отправят первый ночной экспресс
Сегодня, 27 октября, запускает первый ночной поезд из «Борисполя». Предполагается, что он будет отправляться из аэропорта в 02:47, а прибывать в Киев в 03:28. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в случае форс-мажорной ситуации и отклонения Kyiv Boryspil Express от графика пассажиры смогут в упрощенном порядке пройти в аэропорту регистрацию на вылет. О запуске ночного Kyiv Boryspil Expressсообщается на странице компании в Facebook. Спрос на такой рейс есть: в ночное время — с часу до двух — повышенный трафик: в «Борисполь» прибывают до десяти бортов. Поэтому поезд в экспериментальном порядке выйдет на линию уже 27 октября.
А до конца года планируют запустить дополнительный поезд Kyiv Boryspil Express украинского производства. Об этом сообщил в Facebook руководитель транспортной компании Евгений Кравцов. По его словам, пассажиропоток на маршруте достиг уже трех тысяч человек в сутки, и экспресс стал очень востребованным.
Но кроме достижений есть и проблемы: следует изменить интервалы в графике движения рельсобусов, кроме того, ощущается потребность в новом подвижном составе. Так что дополнительный поезд будет кстати. Тем более — отечественный. К тому же практически готова остановка на станции «Выдубичи», которую планируют открыть до конца текущего года.
Напомним, что сейчас на маршруте «Центральный ж/д вокзал» — «Аэропорт «Борисполь» курсируют поезда фирмы PESA. Kyiv Boryspil Express с момента старта 30 ноября 2018 года перевез более 800 тысяч пассажиров.
Ранее в «Укрзализныце» сообщили, что Kyiv Boryspil Express выполняет график на 99,6%.
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