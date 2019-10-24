В Ровно мужчина зверски избил жену и шестимесячного сына (видео)

Происшествия

25-летняя женщина обратилась в полицию из-за того, что ее регулярно бьет муж, а в последний раз он ударил и полугодовалого сына. Такие семейные ссоры зачастую приводят к жутким трагедиям. Об этом сообщает ТСН.ua.

По словам Снежаны Березовской, муж бил ее и раньше. Даже беременной — таскал по полу за волосы, наносил удары в живот и грудь. После обещал, что изменится. Верила, говорит, потому что хотела сохранить семью. Но когда он ударил шестимесячного Володю, ее терпение лопнуло. Вызвала полицию — муж сбежал.

Женщина утверждает, что мужчина также бил ее старшего сына от первого брака.

«Здесь все написано — избиение ребенка, щечка опухла, покраснение. У меня сотрясение мозга, ушиб головы, нарушена лицевая мышца», — демонстрирует выводы врачей Снежана.

Ее муж Владимир Березовский все опровергает.

«Не знаю, я вообще в шоке от этого всего. Она действительно психически нездорова», — утверждает мужчина.

В полиции говорят: телесные повреждения у матери и младенца есть. Открыли сразу два уголовных производства. То, что муж избивает семью, подтверждают и соседи.

То, как Владимир угрожал супруге, собственными ушами слышала семейный советник Минюста Лиана Диновская. Когда она наведалась к Снежане, позвонил муж. Была громкая связь.

«Угрожал, если она не закроет рот, он придет и обольет ее кислотой. Это я сама собственно слышала. Он такое говорил», — говорит Диновская.

В полиции ждут заключения экспертов.

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