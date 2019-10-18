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Кровавые семейные разборки: ревнивый муж изрезал женщину ножом, а затем понес ее на руках домой
В городе Очаков Николаевской области во время ссоры пьяный мужчина несколько раз ударил ножом свою жену. Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.
На месте происшествия свидетели рассказали, что пригласили к себе супругов отпраздновать семейный праздник. После значительного количества выпитого алкоголя муж начал конфликтовать с хозяевами и другими приглашенными, а позже решил идти домой и хотел забрать с собой жену.
Получив отказ женщины, сожитель схватил нож и ударил женщину в плечо, а затем и в живот. Когда она перестала сопротивляться, мужчина, несмотря на необходимость экстренной медпомощи, взял женщину на руки и понес домой.
После госпитализации врачи диагностировали у 35-летней пострадавшей проникающее колото-резаное ранение живота и повреждения плеча.
По данному факту следователи Очаковского отдела полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение».
Орудие преступления полицейские изъяли и отправили на исследование. 35-летнего злоумышленника правоохранители задержали в порядке статьи 208 УПК Украины, и объявили ему о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
Орудие преступления полицейские изъяли и отправили на экспертизу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харьковской области местный житель, увидев как на улице насилуют его жену, искромсал насильнику причинное место. Спас насильника, которому грозила смерть от потери крови, полицейский патруль.
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