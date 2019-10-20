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Буйный дебошир умер после задержания полицией: подробности ЧП под Киевом
В Киевской области в пгт. Барышевка 33-летний мужчина скончался во время задержания полицейскими. Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.
«Вчера утром поступило сообщение о семейной драке. Инициатор конфликта разбил в доме мебель, совершил ссору, нанес удар ножом брату жены, а затем скрылся на автомобиле. В области ввели план-перехват и разыскали нападавшего. Водитель начал сопротивляться полиции и бросался на сотрудников с ножом», — говорится в сообщении.
Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину, но ему после этого стало плохо.
«Тогда полицейские вызвали скорую и оказывали неотложную медицинскую помощь. Врачи скорой, которые позже приехали на вызов, не смогли спасти мужчину — задержанный умер», — сообщили в полиции.
Судебно-медицинский эксперт в присутствии работников Государственного бюро расследований не обнаружил имеющихся телесных повреждений, которые могли бы повлечь смерть. Окончательную причину установит судебно-медицинская экспертиза.
Открыто уголовное производство по факту хулиганства части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и по части 1 статьи 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Как писали «ФАКТЫ», около месяца назад в Николаеве буйный хулиган умер в наручниках возле отделения полиции.
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