Происшествия

Буйный дебошир умер после задержания полицией: подробности ЧП под Киевом

В Киевской области в пгт. Барышевка 33-летний мужчина скончался во время задержания полицейскими. Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

«Вчера утром поступило сообщение о семейной драке. Инициатор конфликта разбил в доме мебель, совершил ссору, нанес удар ножом брату жены, а затем скрылся на автомобиле. В области ввели план-перехват и разыскали нападавшего. Водитель начал сопротивляться полиции и бросался на сотрудников с ножом», — говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину, но ему после этого стало плохо.

«Тогда полицейские вызвали скорую и оказывали неотложную медицинскую помощь. Врачи скорой, которые позже приехали на вызов, не смогли спасти мужчину — задержанный умер», — сообщили в полиции.

Судебно-медицинский эксперт в присутствии работников Государственного бюро расследований не обнаружил имеющихся телесных повреждений, которые могли бы повлечь смерть. Окончательную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

Открыто уголовное производство по факту хулиганства части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и по части 1 статьи 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Как писали «ФАКТЫ», около месяца назад в Николаеве буйный хулиган умер в наручниках возле отделения полиции.

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