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Украина

Украинцам открыли безвиз с курортной страной на Карибах

18:59 24 октября 2019 116
доминика
Инф. «ФАКТОВ»

Украина установила безвизовый режим с популярной у туристов страной Карибского бассейна — островным государством Содружество Доминика. Туристы смогут оставаться на курортах Доминики до 90 дней. Для тех, кто едет на более длительный срок, виза будет предоставляться на безоплатной основе.

Новый режим вступает в силу 13 ноября 2019 года. Пока что с Доминикой действует частичный безвиз: туристы или транзитные пассажиры могут оставаться в стране до 21 дня, для более длительных поездок потребуется виза.

О новых правилах посещения Доминики рассказал государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

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Доминика в 2019 году внесена в список топ-25 самых красивых мест в мире (по версии CNN Travel). «Остров природы» очень ценится любителями экотуризма за множество уголков с нетронутой дикой природой. На острове есть тропические леса, горячие источники, озера с горячей водой и гейзеры, пляжи с черным песком.

Напомним, с каждым годом количество путешествующих украинцев растет в среднем на 3%, а туроператоры составили список самых популярных стран по итогам 2019 года. Путешественник из Днепра Павел Феднов рассказал «ФАКТАМ» о своем опыте посещения экзотических стран, в том числе и Доминики.

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