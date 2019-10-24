Политика

После развода понесло: крымская "няша" Поклонская вдруг вспомнила, что она украинка

Наталья Поклонская, бывшая «прокурор» аннексированного Крыма, неожиданно вспомнила о своем украинском происхождении. Ранее «прокурор-няша» всячески подчеркивала свою «русскость», к месту и не к месту участвовала в акциях, связанных с историей Российской Империи. Теперь Поклонская решила напомнить подписчикам в соцсетях, что она коренная украинка. К посту в Facebook было приложено фото в вышиванке.

Поводом для личных откровений стал приближающийся праздник Хэллоуин и негативная реакция на него в России. Поклонская заявила, что притеснения празднующих Хэллоуин не поддерживает.

Политолог Алексей Голобуцкий высказал свою версию причин кардинальных перемен в мировоззрении Поклонской. По мнению политэксперта, повлиял не так Хэллоуин, как развод Поклонской с супругом.

Подписчики Поклонской также обратили внимание, как «няша» на лету переобулась. «Переобуваться умеет», «Может ее аккаунт взломали?», «Наталья срочно одумайтесь, что вы несете», — призывают комментаторы.

Напомним, в Украине Поклонской предъявлено подозрение в военных преступлениях из-за активного участия в аннексии Крыма, а также из-за преследования крымских татар, общественных активистов Крыма, в том числе режиссера Олега Сенцова. Руководство страны-агрессора заслуги Поклонской оценило по достоинству: Путин присвоил Наталье звание генерала. Позднее Поклонская отличилась рядом антиукраинских заявлений. Так, в одном из интервью она рассказывала, что на Донбассе злобным «бандеровцам» противостоят мирные жители с иконами.

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