День ангела Артема: поздравления и яркие открытки

Общество и люди

В субботу, 2 ноября, свой День ангела празднуют Артемы (Артемии).

«ФАКТЫ» собрали для них поздравления и открытки.

Радости тебе, Артем!

Пусть все ладно, все путем,

Все надежно и легко,

Пусть взлетишь ты высоко,

Все сумей и все успей.

Планов, творческих идей,

Пусть придет к тебе успех,

Знай, Артем, ты круче всех!



***

Кто имел успех во всем?

Ну конечно, наш Артем.

Он и весел, и умен,

Женский пол им покорен.

Ты, Артемка, счастлив будь,

Позитив не позабудь

И всегда иди вперед,

Там тебя удача ждет!

***

Долгих лет тебе, Артем,

И сплошного позитива,

Будь отважен и силен,

Проживи свой век красиво!

Чтоб с удачей по пути,

Больше радости, задора,

И всегда тебе светил

Цвет зеленый светофора!

***

Вас поздравляем с сердцем чистым

И с настроением лучистым,

Пусть счастье будет бесконечным,

Здоровье будет безупречным,

Только добро вокруг творится,

И лишь удача в дверь стучится.

И пусть на алых парусах

Успех придет во всех делах!

Напомним, что 2 ноября также Всемирный день мужчин.

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