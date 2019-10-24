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День ангела Артема: поздравления и яркие открытки
В субботу, 2 ноября, свой День ангела празднуют Артемы (Артемии).
«ФАКТЫ» собрали для них поздравления и открытки.
Радости тебе, Артем!
Пусть все ладно, все путем,
Все надежно и легко,
Пусть взлетишь ты высоко,
Все сумей и все успей.
Планов, творческих идей,
Пусть придет к тебе успех,
Знай, Артем, ты круче всех!
***
Кто имел успех во всем?
Ну конечно, наш Артем.
Он и весел, и умен,
Женский пол им покорен.
Ты, Артемка, счастлив будь,
Позитив не позабудь
И всегда иди вперед,
Там тебя удача ждет!
***
Долгих лет тебе, Артем,
И сплошного позитива,
Будь отважен и силен,
Проживи свой век красиво!
Чтоб с удачей по пути,
Больше радости, задора,
И всегда тебе светил
Цвет зеленый светофора!
***
Вас поздравляем с сердцем чистым
И с настроением лучистым,
Пусть счастье будет бесконечным,
Здоровье будет безупречным,
Только добро вокруг творится,
И лишь удача в дверь стучится.
И пусть на алых парусах
Успех придет во всех делах!
Напомним, что 2 ноября также Всемирный день мужчин.
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