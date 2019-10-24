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В России ребенок провалился в канализацию на глазах у матери: шокирующее видео
В России в Татарстане во время прогулки в парке маленький ребенок провалился в канализацию. Случилось это на глазах у матери малыша. Люк был закрыт неплотно, под весом ребенка провернулся, и малыш упал в канализационный колодец.
Мать малыша тут же бросилась на выручку, отбросила люк и схватила сына. С помощью неравнодушных прохожих малыша удалось достать из колодца.
Российские телевизионщики попытались обвинить в случившемся мать ребенка.
Но комментаторы в соцсетях склоняются к тому, что вина на халатных коммунальщиках. Коммунальным службам Татарстана уже пообещали проверку.
Напомним, ранее в российском Омске мэр города, инспектируя асфальт на улицах, упала в грязь. А в Брянске мать с ребенком провалились в яму на центральной площади города.
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