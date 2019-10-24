Здоровье и медицина

Дифтерия добралась до Киева: введен карантин в школе

После вспышки дифтерии среди студентов в Ужгороде опасное заболевание добралось до Киева. Случай дифтерии подтвержден в столичном лицее № 303 на ул. Драгоманова (Позняки, Дарницкий район).

Как уточнили в департаменте образования и науки Киева, лицеист заболел еще 23 октября, а сутки спустя санитарная служба города подтвердила диагноз: у ребенка именно дифтерия. В классе, где учился 9-летний мальчик, объявлен карантин.

В рамках карантинных мер классную комнату обработали дезинфицирующими средствами, детей осмотрела медсестра. Родителям учеников младшей школы предлагается прийти в лицей 25 октября и вместе с детьми пройти осмотр у врача-ЛОРа в медкабинете учебного заведения. Подсчитано, что с момента заболевания школьник контактировал с 36 детьми и девятью взрослыми.

В Центре общественного здоровья Украины подтвердили, что заболевший ребенок не был привит — таково было решение родителей мальчика.

Напомним, согласно национальному календарю вакцинации, до школы ребенок должен получить пять доз вакцины, затем предусмотрена ревакцинация в 16 лет и каждые последующие 10 лет.

Перед началом учебного 2019−2020 года было объявлено, что руководство учебных заведений будет требовать от родителей справки о сделанных детям прививках, в том числе и от дифтерии. Меры предосторожности были введены после того, как в Хмельницком впервые за 10 лет был зафиксирован случай опасного заболевания.

Врач-инфекционист Юрий Жигарев расказал «ФАКТАМ», как не спутать дифтерию с ангиной и другими менее опасными заболеваниями.

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