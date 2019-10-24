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Происшествия

В Одессе возле железной дороги обнаружен обугленный труп

21:44 24 октября 2019 105
железная дорога
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе правоохранители устанавливают обстоятельства гибели человека, чье обгоревшее до неузнаваемости тело обнаружено вблизи железнодорожной станции «Одесса-Восточная».

Как сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции, на обугленное тело человека наткнулся работник железнодорожной станции. Он же и уведомил полицию о ЧП.

В настоящее время следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт устанавливают личность погибшего человека, его пол и возраст, место жительства. Готовится расследование дела об умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ранее в Одессе в парке было обнаружено обугленное тело женщины в инвалидной коляске. А в Балтском районе Одесской области сельская жительница наткнулась на голову человека на обочине дороги.

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