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Общество и люди

День ракетных войск и артиллерии Украины: красивые открытки и поздравления

10:24 3 ноября 2019 115
День ракетных войск и артиллерии Украины
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 3 ноября, отмечается День ракетных войск и артиллерии Украины.

«ФАКТЫ» предлагают вам поздравить знакомых военных с их профессиональным праздником.

День ракетных войск и артиллерии Украины

В день артиллерии и войск ракетных,
Желаю не встречаться я со злом,
Желаю сил и радостей заметных,
Чтоб окружало все вокруг добром.
Успех познать от многих достижений,
А также счастья и большого уважения.

День ракетных войск и артиллерии Украины
***
Артиллерия — сильное и мощное оружие, но в ваших руках, дорогие наши защитники, оно безопасно. В ракетных войсках служат самые смелые, выносливые мужчины. Пусть счастье и удача всегда сопутствуют вам. Будьте патриотами нашей страны, оптимистически верьте в ее светлое будущее, и знайте, многое зависит от вас, чтобы был мир на нашей земле. Чтобы звучал веселый смех, и подрастали в мире дети. Крепкого вам здоровья, везенья во всем.

***
Пускай ракетные войска
Всегда преследует удача!
Пусть служба будет так легка,
Ведь опыт ваш так много значит!
Желаю мирных вам деньков,
Любой из вас уже герой!
Но для опасных, злых врагов
Включайте «боевой настрой»!

***
Артиллеристы и ракетчики — солдаты!
Сегодня поздравляем вас, ребята.
Желаем, чтоб уменьями гордились,
Но чтоб на практике, в бою не пригодились.
Пусть будет мирным небо и земля!
Еще раз поздравляем вас, друзья!

День ракетных войск и артиллерии Украины

Напомним, что сегодня отмечают также День инженерных войск Украины.

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