Мать пытается сделать семилетнего сына трансгендером, отец подал в суд — и выиграл (фото)

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Житель города Даллас (американский штат Техас) Джефф Янгер подал в суд на свою бывшую жену Анну Георгулас, считая, что она безосновательно пытается превратить в трансгендера их семилетнего сына Джеймса. По словам Джеффа, Джеймс — нормальный мальчик, но Анна заставляет его носить платья и считать себя девочкой. При этом она запугивает ребенка, постоянно говоря ему, что «маленьких мальчиков едят монстры».

Как сообщает Daily Mail, Георгулас, которая является педиатром по профессии, настаивает на том, что ее сын на самом деле должен быть девочкой по имени Луна. Женщина хочет, чтобы он полностью сменил пол — не только в социальном, но и в медицинском смысле. Она утверждает, что Джеймс чувствует себя некомфортно в теле мальчика. Он всегда интересовался девичьими игрушками и нарядами, подражал героиням диснеевских мультфильмов. По ее словам, три специалиста постановили, что у Джеймса «гендерная дисфория» — расстройство гендерной идентичности, когда человек не может принять свой гендерный статус мужчины или женщины и испытывает острую неудовлетворенность им. В настоящее время Джеймс, по рекомендации специалистов, ходит в школу в платьях под именем Луны — так называют его учителя.

Джефф же уверен, что с мальчиком все в порядке — просто его сбили с толку действия матери, которая начала манипулировать его сознанием с трехлетнего возраста. Янгер настаивает на том, что его ребенок — не девочка. Он рассказывает, что, когда Джеймс бывает у него дома, он «яростно отказывается одеваться, как девочка». Джефф обвиняет экс-супругу в «сексуальном насилии» над ребенком. «Она подавляет сексуальную идентичность уязвимого мальчика. День за днем», — считает он.

Янгер выиграл дело. Судья постановил, что разведенные родители в равной степени будут опекунами Джеймса. Это означают, что они могут только совместно принимать решения в отношении всех медицинских вопросов, касающихся сына. Для того, чтобы подвергнуть Джеймса гормональной терапии для его превращения в девочку будет необходимо официальное согласие отца. Родители также должны будут согласовывать стрижки ребенка, а также необходимость посещать дантиста и психиатра.

Ранее Анна получила право на единоличную опеку над Джеймсом и его братом-близнецом Джудом.

Георгулас и Янгер поженились в 2010 году. Анна забеременела двойняшками в результате ЭКО. Причем пара просила врачей, чтобы у них были мальчики.

Многие звезды Голливуда предпочитают воспитывать своих сыновей, как девочек. В их числе Шарлиз Терон, Наоми Уоттс, Меган Фокс.

Так, ранее «ФАКТЫ» писали, что Шарлиз Терон вышла в свет в брюках от Karl Lagerfeld, а ее сын — в розовом купальнике и в юбке.



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