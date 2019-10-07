Стиль жизни

Шарлиз Терон вышла в свет в брюках от Karl Lagerfeld, а ее сын – в розовом купальнике и в юбке (фото)

Голливудская звезда Шарлиз Терон вышла в свет в Лос-Анджелесе со своей семилетней дочерью-трансгендером. 44-летняя актриса была в красном джемпере и элегантных черных брюках от Karl Lagerfeld. А мальчик-девочка Джексон сначала появился в цельном купальнике розового цвета и босиком, а затем — в юбке, розовой футболке и кроссовках.

Шарлиз, у которой есть два приемных ребенка (помимо Джексона у нее есть девочка по имени Августа), воспитывает обоих, как дочерей — после того, как сын в возрасте трех лет объявил: «Я не мальчик».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что звезда «Трансформеров» Меган Фокс поощряет шестилетнего сына носить платья и не стыдиться этого.

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