Украина

Пора прощаться с бабьим летом: синоптики рассказали о погоде на выходные

Уходящая неделя подарит еще несколько теплых дней, но температурных рекордов синоптики больше не прогнозируют. В пятницу, 25 октября, и на выходных 26−27 октября столбики термометров на большей части территории страны покажут не более 18 градусов.

День 25 октября будет солнечным и без дождей. Днем ожидается от 13° до 18°. Погода типичная для бабьего лета останется лишь на крайнем западе страны. В Закарпатье днем возможны +22 градуса.

26 октября будет умеренно тепло, до +18° и лишь в Закарпатской области воздух прогреется до 20 градусов. На большей части страны ожидаются густые туманы ночью и утром. Видимость на дорогах сократится до 200−500 метров.

В воскресенье, 27 октября, ветер усилится, будут ощущаться первые признаки будущего похолодания. На крайнем западе пока задержатся летние +21−22 градуса, а в северных областях ожидается не более плюс 17.

Напомним, метеорологи ожидают, что утренние туманы будут досаждать жителям Украины до 27 октября, а уже с началом новой недели 28−29 октября ситуация улучшится. Усилится ветер, прекратится скопление в приземном слое загрязняющих веществ.

Народные синоптики рассказали «ФАКТАМ», когда ждать первых морозов. Подробно об этом в статье «Первые морозы и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время».

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