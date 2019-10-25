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На рынке в Киеве прогремел взрыв: первые подробности, фото и видео
В Киеве на территории рынка на Троещине взорвали гранату. Взрыв прогремел около часа ночи. Предполагается, что неизвестный злоумышленник бросил гранату в проходе между МАФами на рынке «Радосинь» (ул. Драйзера, 8).
Как сообщает Информатор, на месте были обнаружены осколки и рычаг от гранаты. Пострадали стеклянные фасады в киосках поблизости от места взрыва. Более серьезных разрушений удалось избежать, поскольку на ночь фронтальные части МАФов были закрыты металлическими ролетами.
Пострадавших при взрыве не было. Ведется поиск злоумышленника. Предполагается, что он действовал в одиночку.
Территорию вокруг места взрыва оградили, ведется расследование. На месте продолжается сбор вещественных доказательств.
Напомним, в ночь на 23 октября в центре Киева также взорвалась граната. Погибли два человека, в том числе и ветеран АТО. Основная версия следствия — неосторожное обращение с взрывоопасным предметом.
Фото kiev.informator.ua
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