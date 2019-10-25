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Иллюзии Зеленского о Путине рассеиваются: озвучено важное наблюдение
В Украине президент Владимир Зеленский и его команда постепенно прозревают и избавляются от иллюзий о договороспособности Кремля. Об этом заявил работающий в России украинский журналист Роман Цимбалюк во время эфира на радио «Эхо Москвы».
По мнению Цимбалюка, к команде Зеленского пришло понимание о нежелании России заканчивать военные действия на Донбассе.
«Иллюзии у нашей Зе-команды понемножечку рассеиваются. Почему не могут договориться? Потому что Владимир Путин лично и люди, которые формируют политику на украинском направлении, этого не хотят», — объяснил журналист.
По словам Цимбалюка, пока Россия не уступает в ключевом вопросе и хочет сохранить за собой контроль над Донбассом, говорить о мире в регионе не приходится, этот вопрос Украине не подвластен: «Был Порошенко, сейчас Зеленский, будет кто-то другой, ничего не изменится».
Напомним, Россия требует от Украины обсуждать вопрос Донбасса в рамках встречи на высшем уровне, а чтобы такой диалог состоялся, Украине выдвигают условие: отвести войска в Петровском и Золотом, закрепить в законе «формулу Штайнмайера» для Донбасса.
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