24.86 / 25.18 27.53 / 27.98
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Радости нет предела: больной ДЦП мальчик прокатился на скейтборде (видео)

10:46 26 октября 2019 104
Радости нет предела: больной ДЦП мальчик прокатился на скейтборде (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Семилетний Аванте Леаозиньо из Бразилии наглядно показал, как необходимо стремиться к выполнению поставленной цели. Больной детским церебральным параличем (ДЦП) мальчик мечтал встать и прокатиться на скейтборде, и его желание воплотилось в жизнь.

Для него было сооружено специальное устройство, благодаря которому даже парализованные люди могут стоять на скейтборде, и с помощью своей мамы Аванте прокатился по профессиональной трассе. Радости мальчика просто не было предела!

Эмоции Леазиньо были настолько настоящими и искренними, что этой историей заинтересовался легендарный американский скейтбордист Тони Хоук, который разместил данное видео на своей странице в Instagram с 4,7 млн подписчиками и подписал: «Просто заразительный энтузиазм у этого мальчика».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что больной раком мальчик сыграл за любимый клуб против дортмундской «Боруссии».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Зеленский со слугами народа

Зеленский выдвинул ультиматум «слугам народа»: источники рассказали о конфликтах в партии президента

Осенний парк

Морозы уже на пороге: синоптики рассказали о погоде в последние выходные октября

Джулия Ванг Томас Винсор-Ньютон

Победительница "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг стала Томасом и показала обнаженное тело после операций (фото)

Гороскоп

Точный прогноз на субботу: гороскоп на 26 октября для всех знаков зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер