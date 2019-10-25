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Радости нет предела: больной ДЦП мальчик прокатился на скейтборде (видео)
Семилетний Аванте Леаозиньо из Бразилии наглядно показал, как необходимо стремиться к выполнению поставленной цели. Больной детским церебральным параличем (ДЦП) мальчик мечтал встать и прокатиться на скейтборде, и его желание воплотилось в жизнь.
Для него было сооружено специальное устройство, благодаря которому даже парализованные люди могут стоять на скейтборде, и с помощью своей мамы Аванте прокатился по профессиональной трассе. Радости мальчика просто не было предела!
Эмоции Леазиньо были настолько настоящими и искренними, что этой историей заинтересовался легендарный американский скейтбордист Тони Хоук, который разместил данное видео на своей странице в Instagram с 4,7 млн подписчиками и подписал: «Просто заразительный энтузиазм у этого мальчика».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что больной раком мальчик сыграл за любимый клуб против дортмундской «Боруссии».
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