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Болезнь Заворотнюк: в России рассказали, почему нигде нет ее фото
Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком, на самом деле прячется в клинике после неудачной пластики, уверены некоторые СМИ.
Так, издание Bimru, ссылаясь на собственные источники и комментарии в сети, пишет, что болезнь актрисы может оказаться фейком.
В России все больше сомневаются, что у Заворотнюк рак, а поведение родственников актрисы усиливает эти сомнения. Поклонники удивляются, что нет ни одного фото больной.
«Наверное, родные ждут, пока не рассосутся следы от липосакции», «Возможно, у Заворотнюк неудачная пластика, вот и прячут ее, как Гурченко в свое время, у которой глаза после подтяжки не закрывались», «Похоже на разыгранное ради рейтингов шоу», «Странно, что нигде не появились снимки ее больной, хотя ту же располневшую Фриске показывали», — пишут в сети.
Кстати, коллеги актрисы, которые защищали ее, также начинают удивляться молчанию семьи.
Напомним, что семью Заворотнюк уже обвиняли в пиаре и том, что они придумали болезнь.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!